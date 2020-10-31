Макрон заявил о непричастности властей Франции к публикации карикатур

Французское правительство не имеет никакого отношения к опубликованным в 2015 году в парижском журнале Charlie Hebdo карикатурам на пророка Мухаммеда, заявил президент Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу Al Jazeera.

По словам политика, эти рисунки опубликовало независимое издание, не связанное с правительством Франции. "Это не правительственный проект", - подчеркнул Макрон.

Он отметил, что с пониманием относится к гневу мусульман по поводу карикатур на пророка Мухаммеда. Однако антифранцузские протесты в исламском мире были вызваны неправильным истолкованием его заявления после теракта в парижском пригороде. "Люди поняли, будто бы я поддерживаю эти рисунки, но это не так", - пояснил Макрон.

Президент выступил с пространной речью, в которой объявил о необходимости создания во Франции "просвещенного ислама". Эти слова вызвали гнев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал к бойкоту французских товаров.

Ситуация во Франции серьезно обострилась после убийства исламистом трех жителей Ниццы в церкви. После случившегося Макрон предупредил, что власти развернут борьбу против сторонников "радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций".