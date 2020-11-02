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Режиссер "Синистера" экранизирует повесть сына Стивена Кинга

Новости
    02.11.2020, 14:52
Текст:   Олег Усков

Американский режиссер, сценарист и продюсер Скотт Дерриксон экранизирует повесть Джо Хилла "Черный телефон" (Black Phone). Об этом пишет Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним: Джо Хилла на самом деле зовут Джозеф Кинг, и он - сын и соратник "короля ужасов" Стивена Кинга. Тогда как Дерриксон известен по "Доктору Стрэнджу", пятой части "Восставшего из ада", "Шести демонам Эмили Роуз", вторым "Городским легендам" и хоррору "Синистер" (последний, кстати, не так давно исследователи назвали самым страшным фильмов ужасов). Хилл выступит сопродюсером адаптации.

Сценарий пишут Дерриксон и Роберт Каргилл, трудившийся с ним над скриптами обеих частей "Синистера" и над "Стрэнджем". Предприятие находится под крылом вездесущей Blumhouse - в коалиции с Universal.

В ролях пока заявлены Мейсон Темз ("Ради всего человечества") и Мадлен МакГроу ("История игрушек 4").

Фото: kinopoisk.ru
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Ранее сообщалось, что Джо Хилл планирует дебютировать в режиссуре, сняв ремейк фильма отца "Максимальное ускорение". Который папа поставил, находясь в глубоком наркотическом угаре, как он после признался.

Также стало известно, что создатели "Тихого места" экранизируют "Буку" Кинга.

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