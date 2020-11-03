Кочевые ярмарки и распродажи используют коронавирус в маркетинге и рекламе: из-за пандемии объявляют о лжераспродажах и ликвидациях несуществующих торговых сетей. Под видом брендовых вещей, техники и продуктов продают в отдаленных городах и селах поддельные товары, обменять которые или вернуть деньги потом невозможно.

Каждую неделю в Великий Новгород приезжает одна или даже две ярмарки-распродажи. В региональных медиа, на остановках и в подъездах разворачивается рекламная кампания: только один, два, три дня в вашем городе товары от N-ской фабрики по ценам производителя. Возможны варианты: ликвидация конфиската, закрытие торговой сети из-за коронавируса. В мегаполисах на такие уловки уже не клюют, поэтому продавцы поехали в глубинку.

- Истории с кочующими ярмарками со скидками до 70-80 процентов по причине "ликвидации магазина" или "распродажи конфиската" - это очень старые уловки. Им минимум уже лет 20, но они зарекомендовали себя и успешно работают, - считает член клуба маркетологов при Союзе "Новгородской торгово-промышленной палаты" Виктория Спиридонова. - Когда приезжают в город, расклеивают плакаты на столбах или подъездах. Всегда были и, к сожалению, будут мошенники, рассчитывающие на наивных людей и пенсионеров, которые до сих пор верят развешенным на столбах листовкам.

Действительно, очень часто ставку в рекламной кампании заезжие коммерсанты делают на расклейку афиш и листовок. Именно в том районе, где арендуют помещение под торговлю. В основном это холлы и залы Домов культуры. В Великом Новгороде сейчас один день аренды танцевального зала в центре города площадью 300 квадратных метров стоит от 17 до 20 тысяч рублей. Много пустующих магазинов, которые владельцы тоже не прочь сдать хотя бы на сутки - это уже от пяти тысяч рублей.

Давно известный и проверенный прием: сначала придумывается заоблачная цена для вещи, которая может и в пять, и в десять раз превышать реальную, потом объявляется "акция неслыханной щедрости", скидка. И в любом случае куртка или ветровка продаются в полтора-два раза дороже, чем в ближайшем торговом центре. Ставка делается на возрастных покупателей. На такие ярмарки заманивают людей старшего и пенсионного возраста.

- Командой человек пять-восемь мы переезжаем из города в город. Приезжаем за два-три дня, заранее, подыскиваем помещение, арендуем, расклеиваем по районам плакаты и раздаем листовки, потом еще день-два торгуем, - рассказала продавец Арина. - Названия компании или магазина нет, нет и никакого сайта, все оформлено на индивидуального предпринимателя. Насколько я знаю, у нас две такие команды ездят уже несколько лет по стране от Камчатки до Калининграда. Вот недавно приехали мы из Тюмени. Товар постоянно у нас разный, что отдадут на реализацию. Но всегда это вещи: куртки, ветровки, шубы. И зарплата не зависит от продаж, никакого процента. Оклад, но он выше среднего для продавцов в Питере раза в полтора-два.

Зарплата, которую сегодня готовы платить продавцу в большинстве вещевых магазинов Санкт-Петербурга, - 30-35 тысяч рублей. "Кочующий продавец" зарабатывает около 50-60 тысяч в месяц. Работает в основном молодежь, которая за эти деньги закрывает глаза на моральную сторону "распродаж" и условия труда.

Эти "ярмарки" будут жить, пока есть люди, которые верят в чудо, что вот так, волшебным образом, им повезет сэкономить

На запрос "РГ" в региональном Роспотребнадзоре подтвердили, что обращения за защитой прав потребителей после посещения различных распродаж и кочующих ярмарок бывают регулярно и каждый год. В 2019 году - пять заявлений, в 2020 - одно. Но следует учесть, что не каждый при обнаружении брака или подделки отважится дополнительно тратиться на поиски продавцов.

Ущерб должен быть ощутимый, чтобы сподвигнуть человека на поиски и защиту прав. Чем и пользуются организаторы такого бизнеса. Только одна история. В городе Боровичи пострадавший купил дубленку, плащ и куртку на сумму 47 тысяч рублей. Вещи не подошли, и обменять товар продавец предложил съездить в Санкт-Петербург. А это более 300 километров. Покупатель решился на поездку, но оказалось, что пункта обмена или возврата товара по указанному адресу просто не существует. Только с помощью Роспотребнадзора разыскали индивидуального предпринимателя. Были обращения в Великом Новгороде обманутых покупателей, когда якобы финские кожаные вещи оказывались и не финскими, и не кожаными.

Специалисты уверяют, что обвинения в мошенничестве или незаконной предпринимательской деятельности часто неуместны. В этом бизнесе, с точки зрения закона, практически всегда "все чисто". Один нюанс - предприниматель устанавливает заоблачные цены на товар, но потребитель сам соглашается на дорогие куртки, крем-мед с химическими добавками или одноразовые миксеры.

- Эти "ярмарки" будут жить, пока есть люди, которые верят в чудо, что вот так, чудесным образом им повезет сэкономить, - уверена маркетолог Виктория Спиридонова. - Чаще всего на эти уловки попадаются пожилые доверчивые люди, которые не разбираются в брендах. Мошенники рассчитывают на то, что они не смогут на этикетках отличить настоящий финский бренд от китайской или турецкой подделки. Второе оружие мошенников - психологическое давление. Они активно зазывают вас зайти, посмотреть, специально уговаривают доверчивых людей, чтобы усыпить бдительность.

В новгородском клубе маркетологов выделяют несколько признаков, которые должны насторожить потребителя: распространение листовок со слоганами "Только один день!", "Только один раз в вашем городе!"; использование триггеров "финский", "таможенный конфискат", "скандинавский"; зазывалы у входа на ярмарку. В этом году добавились коронавирус и слоган: "ликвидация в связи с пандемией".