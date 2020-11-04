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04.11.2020 00:05
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Зенит" - "Лацио"

Текст: Никита Лашкул

Идет всего лишь третий тур группового раунда Лиги чемпионов, а чемпион России уже на грани вылета. Судьба "Зенита" решится сегодня на домашнем стадионе. Чтобы рассчитывать на попадание в плей-офф, петербуржцы должны обыгрывать "Лацио".

Фото: AP Photo / Martin Meissner
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Матчи с "Брюгге" и дортмундской "Боруссией" оставили, прямо скажем, гнетущее впечатление. И если гостевое поражение от немцев еще как-то объяснимо, то домашняя неудача против не самого сильного бельгийского клуба совсем не идет ни в какие ворота. Беспомощность нападения "Зенита" дополнилась провалом в обороне на последних секундах, а единственным более менее внятным отрезком игры стали минуты, проведенные сразу после первого пропущенного гола.

Выезд в Германию оставил двоякое впечатление. "Зенит" держался до 78-й минуты, когда Караваев привез пенальти. Но и игра была такой, что гол немцев был вопросом времени. Сказывалась и усталость гостей, и заряженность "Боруссии". Дортмунд в первом туре сенсационно проиграл в Риме "Лацио" и никак не мог себе позволить еще одну осечку. Совсем уж подпортило впечатление от встречи с "Боруссией" отсутствие атаки. Ни одного удара в створ, замена выдохнувшегося к середине первого тайма Дзюбы - даже с учетом не самой надежной обороны хозяев, гол в их ворота стал бы чудом.

На выходных петербуржцы дали наконец-то лидерам отдохнуть. На матч с "Химки" часть основы не приехала. Это не помешало выиграть у "Химок" и вплотную приблизиться к лидирующему ЦСКА. Из минусов - потеря Азмуна и Дриусси. Не сыграет с "Лацио" и Малком.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Дзюба отказался обсуждать свою замену в матче против "Боруссии"

Не обошли стороной потери и римлян. В Петербурге "Лацио" не помогут Луис Альберто, Лулич и Лаццари. Римлянам в этом сезоне явно не хватает стабильности. Итальянцы много забивают, но и много пропускают - "Торино" и "Сампдория" забили по три мяча, "Аталанта" и вовсе выгрузила четыре гола. Небрежность гостей должна помочь "Зениту" сообразить хотя бы парочку голов. Бдительность терять тоже ни в коем случае нельзя. В последнем туре чемпионата "Лацио" перевернул ход матча с "Торино", превратив в добавленное время счет 2:3 в 4:3.

Матч "Зенит" - "Лацио" начнется в 20:55 по московскому времени. Следите за ходом событий и присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции!

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