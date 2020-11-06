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06.11.2020 03:32
Рубрика: В мире

В Пентагоне прокомментировали информацию об отставке министра обороны

Министр обороны США Марк Эспер. Фото: AP Photo/Alex Brandon Министр обороны США Марк Эспер. Фото: AP Photo/Alex Brandon
Министр обороны США Марк Эспер. Фото: AP Photo/Alex Brandon

Министр обороны США Марк Эспер не планирует покидать свой пост, ему не предлагали подать заявление об отставке. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, комментируя информацию NBC.

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"Эспер продолжит работу на своем посту, а также реализацию подготовленной администрацией президента США Дональда Трампа стратегии национальной обороны", - цитирует представителя военного ведомства ТАСС.

Ранее телекомпания заявила, что глава Пентагона подготовил прошение об отставке по собственному желанию. Окончательное решение остается за президентом страны. В начале сентября американские СМИ сообщали о том, что Дональд Трамп рассматривал несколько кандидатур на пост главы оборонного ведомства. И о намерении президента США отправить Эспера в отставку из-за разногласий по поводу протестов, которые прокатились по стране после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Однако позже Белый дом проинформировал, что шеф Пентагона не лишался доверия Дональда Трампа.

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