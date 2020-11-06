В Пентагоне прокомментировали информацию об отставке министра обороны

Министр обороны США Марк Эспер не планирует покидать свой пост, ему не предлагали подать заявление об отставке. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, комментируя информацию NBC.

"Эспер продолжит работу на своем посту, а также реализацию подготовленной администрацией президента США Дональда Трампа стратегии национальной обороны", - цитирует представителя военного ведомства ТАСС.

Ранее телекомпания заявила, что глава Пентагона подготовил прошение об отставке по собственному желанию. Окончательное решение остается за президентом страны. В начале сентября американские СМИ сообщали о том, что Дональд Трамп рассматривал несколько кандидатур на пост главы оборонного ведомства. И о намерении президента США отправить Эспера в отставку из-за разногласий по поводу протестов, которые прокатились по стране после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Однако позже Белый дом проинформировал, что шеф Пентагона не лишался доверия Дональда Трампа.