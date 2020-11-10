АвтоВАЗ досрочно выполнит план по выпуску Lada 4x4

Линия сборки Lada 4х4 на АвтоВАЗе выполнит годовой план производства модели 18 декабря 2020 года. Об этом сообщает AvtoVAZ News.

Выходит, что конвейер досрочно завершит работу в текущем году. Корпоративный отпуск на заводе начнётся 28 декабря. Пока точно неизвестно, чем будут заниматься сотрудники линии Lada 4x4 до этого времени.

Не исключено, что персонал отправят в простой с оплатой 2/3 от тарифной ставки или задействуют на хозяйственных работах. Подробности станут известны ближе к дате завершения производства.

В конце октября сообщалось о том, что на АвтоВАЗе после двухнедельного перерыва возобновилась сборка пятидверной Lada 4x4. Кроме того, в ноябре введена частичная шестидневка на всех автосборочных подразделениях завода.

Ранее "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ запустил модернизацию конвейера ПАП B0. Ожидается, что в 2023 году на данной линии стартует выпуск полноприводных моделей Lada. Речь идёт о новой Lada 4x4 и кроссовере по типу XCode.