Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.11.2020 17:30
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ досрочно выполнит план по выпуску Lada 4x4

Текст: Валерий Карташов

Линия сборки Lada 4х4 на АвтоВАЗе выполнит годовой план производства модели 18 декабря 2020 года. Об этом сообщает AvtoVAZ News.

Фото: Борис Захаров
Lada Xray: результаты все хуже и хуже

Выходит, что конвейер досрочно завершит работу в текущем году. Корпоративный отпуск на заводе начнётся 28 декабря. Пока точно неизвестно, чем будут заниматься сотрудники линии Lada 4x4 до этого времени.

Не исключено, что персонал отправят в простой с оплатой 2/3 от тарифной ставки или задействуют на хозяйственных работах. Подробности станут известны ближе к дате завершения производства.

В конце октября сообщалось о том, что на АвтоВАЗе после двухнедельного перерыва возобновилась сборка пятидверной Lada 4x4. Кроме того, в ноябре введена частичная шестидневка на всех автосборочных подразделениях завода.

Ранее "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ запустил модернизацию конвейера ПАП B0. Ожидается, что в 2023 году на данной линии стартует выпуск полноприводных моделей Lada. Речь идёт о новой Lada 4x4 и кроссовере по типу XCode.

#Lada 4x4