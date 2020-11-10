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10.11.2020 12:22
Рубрика: Власть

"СР" не поддержит кандидатуры на посты глав двух министерств

Текст: Татьяна Замахина
Во фракции "Справедливая Россия" объявили свою позицию на тему голосования по кандидатурам в члены правительства. Двух кандидатов справороссы не поддержат.

Госдума на пленарном заседании рассматривает шесть кандидатур на посты в кабмине - вице-премьера и министров.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости
Володин сообщил о решении Совета Госдумы по кандидатурам в правительство

Фракция "СР" заседала по этому поводу перед "пленаркой", остальные фракции обсудили эту тему накануне. Так, "ЕР" планировала одобрить кандидатуры в кабмин, ЛДПР собиралась поддержать не всех кандидатов, Геннадий Зюганов заявил, что фракция КПРФ воздержится от голосования.

Замруководителя думской фракции "СР" Михаил Емельянов сообщил журналистам, что решено поддержать четыре предложенные главой правительства кандидатуры в кабмин. По двум министрам депутаты воздержатся от голосования. Это, во-первых, касается кандидатуры Виталия Савельева, который предложен на пост руководителя Минтранса.

Емельянов объяснил, что фракцию не устраивает ряд результатов его работы на посту руководителя "Аэрофлота". Билеты могли бы быть дешевле, а также следовало бы меньше использовать импортную технику, считают депутаты.

Фракция также воздержится от голосования по кандидату в главы Минприроды Александру Козлову (руководитель Минвостокразвития). "Нам не совсем понятно, какое отношение он имеет по своей биографии и прежней деятельности к природным ресурсам и экологии",- объяснил Емельянов.

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