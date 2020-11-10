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Вышел расширенный трейлер нового мультфильма автора "Песни моря"

Новости
    10.11.2020, 18:35
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ FilmIsNow Family Movie Trailers Фото: youtube.com/ FilmIsNow Family Movie Trailers
Фото: youtube.com/ FilmIsNow Family Movie Trailers

Стремительно приближается премьера полнометражного анимационного фильма Томма Мура "Легенда о волках" (Wolfwalkers) по мотивам ирландского фольклора, которая состоится на сервисе Apple TV+ 11 декабря 2020 года.

Фото: kinopoisk.ru
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Одним из главных его разработчиков стал основатель мультипликационной студии Cartoon Saloon Томм Мур, за плечами которого - две замечательных картины на кельтскую тематику - "Тайна Келлс" (The Secret of Kells) и "Песнь моря" (Song of the Sea). Он также принял опосредованное участие в создании очаровательного образовательного сериала о дикой природе для дошкольников под названием "Скала тупиков" (Puffin Rock) и оскаровского номинанта - мультфильма "Добытчица" (The Breadwinner).

В новой работе, создание которой растянулось на пять лет, основное влияние будет уделено одной из местных ирландских легенд о "волках-перевертышах" или "ночных волках", наложенной на динамичное повествование. Главная героиня, 11-летняя девочка Робин, дочь лесника, денно и нощно борющегося с людскими предрассудками и потусторонними обитателями леса. Робин готова пойти по стопам отца, но встреча со сверстницей, перевоплощающейся ночью в волка, заставляет ее кардинально пересмотреть свои взгляды.

В расширенной версии трейлера рассказывается об истоках представлений о "волках-перевертышах", об их волшебных способностях, а также о способе превращения людей в оборотней - как не сложно догадаться, происходит это посредством укуса. А волки, как и любые другие дикие животные, не особо церемонятся при встрече с чужаками.

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