Селена Гомес сыграет альпинистку-лесбиянку

28-летняя американская певица, актриса и продюсер Селена Гомес созрела для следующей своей роли, очень актуальной, конечно же (сейчас иных, похоже, и не делают).

Как передает Bustle, девушка воплотит на экране образ перуанской альпинистки, филантропа и ЛГБТ-активистки Сильвии Васкес-Лавадо. Она стала первой открытой лесбиянкой-альпинисткой такого ранга, но известна и другими достижениями.

Например, Сильвия стала первой же лесбиянкой (по крайней мере, открытой), которой покорились т.н. Семь вершин. То есть главные горные пики каждого из континентов Земли.

Кроме того, женщина стала первой перуанкой, вскарабкавшейся на Эверест.

В основу сценария ленты ляжет автобиография 46-летней спортсменки. Название проекта - весьма аллегорическое: In the Shadow of the Mountain - "В тени горы".

К слову, сама книга еще не вышла: мемуары Сильвии появятся на прилавках только зимой 2022 года. Поэтому еще не ясно, на каких именно моментах жизни рекордсменки сосредоточится предприятие.

Продюсировать картину будет Гомес через свою компанию July Moon Productions. Компанию девушке составит лауреат премии "Оскар" Донна Джильотти.

Ну и стоит ли говорить, что в Сети немедленно поднялась волна возмущения, где пользователи негодуют насчет ориентации Гомес, полагая, что альпинистку обязана сыграть актриса-лесбиянка.