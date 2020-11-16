Врача поразило сходство при распространении "испанки" и коронавируса

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что его пугает схожесть распространения COVID-19 сейчас и испанского гриппа в начале ХХ века. "Тогда было три волны: весенняя, потом осенне-зимняя и через год опять осенне-зимне-весенняя. Самая тяжелая - вторая", - рассказал медик в эфире радио Sputnik.

Когда коронавирус только появился, коллективный иммунитет был по нулям. "Поэтому волна пошла так, как и должна была идти", - подчеркнул Болибок. Дальше все зависит от принимаемых властями мер.

Чтобы эпидемия завершилась, людей необходимо разобщить, сократить количество контактов до минимума. "Если одновременно запереть всех людей в своих квартирах, чтобы никто никуда не ходил, эпидемия кончится за две недели", - уверен специалист. Но применить это на практике весьма затруднительно. Поэтому вся надежда сейчас на коллективный иммунитет.

Ранее главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, говоря о сходствах коронавируса и "испанки", заявил, что "есть общие черты в их распространении". SARS-CoV-2 - это респираторная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, и распространяется она очень быстро. "Эпидемический потенциал у COVID-19 намного выше, чем у сезонного гриппа", - добавил профессор.