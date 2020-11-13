Роспотребнадзор: Переболевшие COVID-19 могут быть переносчиками вируса

По словам ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, переболевший COVID-19 или перенесший его бессимптомно может еще какое-то время быть переносчиком инфекции. Поэтому у переболевших коронавирусом нет никаких преимуществ перед теми, кто не болел, в плане использования средств индивидуальной защиты. Маски во время пандемии должны использовать абсолютно все: инфицированные и неинфицированные, больные и уже переболевшие, подчеркивает Лебедев.
Тем более, что они защищают не только от коронавируса, но и от гриппа и ОРВИ. Но носить маски нужно правильно: маска должна прикрывать нос и рот. При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию, часто мыть руки, дезинфицировать гаджеты, которыми люди сейчас постоянно пользуются.
Маски важно использовать в общественных местах. Носить их на улице никто не заставляет.
Ранее известный телеведущий, врач Евгений Комаровский рассказал в своем YouTube-канале, что наиболее активная фаза распространения коронавируса начинается за двое суток до появления первых симптомов. Доктор напоминает, что основной путь распространения вируса - респираторный. "Люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными", - считает Комаровский. При этом сам носитель инфекции выглядит совершенно здоровым. А когда он уже начинает кашлять и чихать, то количество выделяемого им вируса резко уменьшается. На пятый-шестой день после появления симптомов человек практически перестает заражать окружающих, считает врач. В этом и заключается одно из коварств нового коронавируса. Бороться с ним при таком раскладе довольно сложно.