Роспотребнадзор: Переболевшие COVID-19 могут быть переносчиками вируса

Если человек переболел коронавирусной инфекцией, это не означает, что он не может заразить других людей после выздоровления.

По словам ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, переболевший COVID-19 или перенесший его бессимптомно может еще какое-то время быть переносчиком инфекции. Поэтому у переболевших коронавирусом нет никаких преимуществ перед теми, кто не болел, в плане использования средств индивидуальной защиты. Маски во время пандемии должны использовать абсолютно все: инфицированные и неинфицированные, больные и уже переболевшие, подчеркивает Лебедев.

Тем более, что они защищают не только от коронавируса, но и от гриппа и ОРВИ. Но носить маски нужно правильно: маска должна прикрывать нос и рот. При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию, часто мыть руки, дезинфицировать гаджеты, которыми люди сейчас постоянно пользуются.

Маски важно использовать в общественных местах. Носить их на улице никто не заставляет.

Ранее известный телеведущий, врач Евгений Комаровский рассказал в своем YouTube-канале, что наиболее активная фаза распространения коронавируса начинается за двое суток до появления первых симптомов. Доктор напоминает, что основной путь распространения вируса - респираторный. "Люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными", - считает Комаровский. При этом сам носитель инфекции выглядит совершенно здоровым. А когда он уже начинает кашлять и чихать, то количество выделяемого им вируса резко уменьшается. На пятый-шестой день после появления симптомов человек практически перестает заражать окружающих, считает врач. В этом и заключается одно из коварств нового коронавируса. Бороться с ним при таком раскладе довольно сложно.