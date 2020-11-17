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17.11.2020 16:00
Рубрика: Легковые авто

Audi в 2021 году завалит россиян новинками

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

"Российская газета" узнала у Audi, какие новинки готовит марка для России в следующем году.

Фото: iStock
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Итак, немцы планирует привезти модернизированный компактный A3 и спортивный S3. Пятидверный хэтчбек A3 был представлен в марте, седан A3 официально продемонстрировали в апреле.

Помимо этого, выяснилось, что до дилеров Audi в 2021 году доберутся обновлённый Q5 и новый Q5 Sportback, их спортивные S-версии. Также стоит ожидать линейку заряженных RS-моделей. К слову, в самом начале текущего года начались продажи лимитированной серии Q5 ABT Edition.

Наконец, немецкий автопроизводитель анонсировал появление e-tron S и e-tron S Sportback. О старте предзаказов на первый электрический кроссовер марки было объявлено этим летом.

#Audi