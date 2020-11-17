СК назвал причину крушения поезда с мазутом под Владимиром

Приволжское управление СКР на транспорте озвучило предварительную причину схода с рельсов 30 цистерн с мазутом на станции Новки-1 во Владимирской области.

- Установлено, что днем 16 ноября в месте схода поезда проводились ремонтные работы. Следователи оценивают, как они могли повлиять на произошедшее. Зафиксирована обстановка и механизм ремонтных действий, изъяты все вещественные доказательства, имеющие отношение к делу, - рассказали в пресс-службе ведомства. Сотрудники СКР также изучают состояние железнодорожного полотна в месте ЧП.

Напомним, 16 ноября в 14.42 грузовой поезд с мазутом, следовавший из Нижегородской области в Ленинградскую, потерпел крушение в Камешковском районе. 30 цистерн сошли с рельсов, из шести разлилось топливо. Площадь загрязнения составила 12,5 тысячи квадратных метров. При аварии погиб человек, повреждены оба основных пути.

Железнодорожники локализовали разлив и ведут работы по восстановлению рельсо-шпальной решетки. Возбуждено уголовное дело.