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Концертная индустрия столкнулась с серьезными проблемами из-за частичного запрета на проведение массовых мероприятий. Пока молодые звезды зарабатывают на рекламе в социальных сетях и проводят онлайн-концерты, старое поколение эстрады оказалось на грани отчаяния.

Резонансное заявление Валерия Меладзе с призывом бойкотировать "голубые огоньки" не было нацелено на то, чтобы вызвать жалость, объясняет музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. С деятельность артистов связана работа огромного количества людей - музыкантов, костюмеров, техников, рекламных агентств и так далее, и все они сейчас оказались без возможности зарабатывать деньги. В отрасли, по оценке Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО), занято более 600 тысяч человек. C марта 2020 года их работа практически приостановлена.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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"Если государственные театры и концертные залы продолжают платить зарплату сотрудникам, то в частной сфере платить приходится самостоятельно, - говорит Лев Лещенко. - Некоторые вынуждены увольнять сотрудников, потому что прибыли просто нет. В моей команде 20 человек, и с марта я продолжаю выплачивать им деньги, хотя мы практически не выступаем. А у некоторых артистов штат намного больше". Лещенко обращает внимание также на то, что эстрада никогда не получала денег от государства. "За 40 лет концертной деятельности я зарабатывал только своим трудом, и пенять артистам, что они просят просто позволить им работать, неправильно", - сетует артист.

Проведение концертов разрешено с загрузкой зала 25%, но для окупаемости требуется по разным оценкам от 70-80%. Инвестиции в частный концертный зал могут достигать 80-100 млн долларов, говорит Пригожин. Бизнес-модель такого зала предполагает привлечение кредитов. Их оплата и содержание зала окупается за счет аренды. Допустим, аренда составляет 1,5 млн рублей за концерт, приводит он цифры на примере одного из крупных московских залов, то сейчас владелец такого зала теряет до 45 млн рублей в месяц. А это, в том числе, зарплаты сотрудников, штат которых может насчитывать от 300 до 500 человек.

Для артиста потеря загрузки зала - это тоже удар по карману. Из стоимости билета 5% идет автоматически Российскому авторскому обществу, 12% забирает "Кассир.ру", объясняет Пригожин. Плюс расходы на рекламу, аренду зала, зарплаты команде и так далее. В самом лучшем случае артисту остается 30%. А для проведения концертов ему еще есть расходы на репетиционную базу, оплату гостиниц и билетов команде, если речь идет о концертах в других городах. Например, для одного из последних концертов Валерии в Екатеринбурге продюсер привозил команду в 168 человек.

"Если продолжает работать общественный транспорт, если работают бары и рестораны - пусть только до 23:00, - то почему надо запрещать артистам работать и оставлять без заработка сотни тысяч человек по стране?" - рассуждает продюсер.

Прямой убыток отрасли на сегодня равен 13 млрд рублей, говорится на странице КТиБО в Facebook. "Сегодня мы вынуждены увольнять сотрудников, отменять гастроли. Если ничего не изменится уже завтра - то нашу индустрию ждет крах", - резюмируют в ассоциации.

В Росконцерте при этом считают, что хотя пандемия внесла существенные коррективы во всю концертную сферу страны, ни о каком крахе речи не идет. "Мы расцениваем это как временное явление. Более того, за период пандемии мы все освоили новые методы работы посредством интернет-трансляций. Это ни в коем случае не может заменить проведение очных выступлений, но в значительной степени поможет после пандемии расширить зрительскую аудиторию. Мы получили новый инструмент в своей работе", - комментируют в организации.

Артисты готовы рассматривать альтернативные способы работы, говорит Пригожин, но ничто не заменит живой концерт и общение артиста с публикой. А для маленьких городов это целое событие, и в такой сложный момент это была бы сильная моральная поддержка. "Большой театр, например, никогда не поедет с гастролями в Гусь-Хрустальный, а эстрадные артисты ездят", - рассуждает Лещенко.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Театры и концертные залы Москвы сократят продажи билетов

В октябре обсуждалась проблема "ложной прибыли" организаторов концертов - организаторы концертов опасались, что им придется платить налог на прибыль за уже проданные билеты. Их решили зрителям не возвращать, а взамен предложили ваучеры на мероприятия в следующем году. В Минфине и Федеральной налоговой службе пояснили, что выручка от билетов является авансовым платежом, поэтому налог на прибыль на нее не распространяется. Прибыль будет высчитываться после расходов на организацию мероприятий, то есть в следующем году.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что власти не рассматривают какие-либо меры поддержки для артистов.

Судя по афишам, многие концерты отменены или перенесены - например, так обстоят дела в концертном зале "Crocus City Hall" со всеми мероприятиями после 20 ноября. В Московской Консерватории продажа билетов, в том числе на выступления симфонического оркестра, пока продолжается.

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