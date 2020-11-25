На АвтоВАЗе стартовала подготовка к выпуску Lada Granta нового поколения

Появилась информация, что на тольяттинской площадке АвтоВАЗа начат монтаж оборудования линии контроля выпуска автомобилей XJF (внутрикорпоративный индекс Renault Sandero), в основе которых лежит модульная платформа CMF-B.

В октябре "РГ" сообщала, что в будущем АвтоВАЗ планирует производить до 600 000 автомобилей ежегодно, причём базируются эти машины на платформе CMF-B. На ней, напомним, создана третья генерация Renault Logan и Sandero, она же будет основой для всего модельного ряда Lada, за исключением Vesta.

В конце октября появилась информация о старте модернизации линии, где собирают автомобили на архаичной архитектуре B0, которую впоследствии тоже должна сменить CMF-B. Напомним, на B0 созданы Lada Largus, Xray, второе поколение Renault Logan и Sandero.

Линия контроля выпуска автомобилей XJF, по данным AvtoVAZ News, монтируется под руководством специалистов из Португалии, которые убудут в начале декабря.

Важно, что автомобили на CMF-B могут быть полноприводными, а это значит, что монтаж новой линии означает ещё одну веху: подготовку к производству нового кроссовера Lada и преемника Lada 4x4.