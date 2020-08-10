АвтоВАЗ будет выпускать автомобили на новой платформе. В том числе Lada

Группа AvtoVAZ News, не раз публиковавшая инсайды о тех или иных проектах АвтоВАЗа и Lada, которые впоследствии находили официальное подтверждение, собрала все факты, говорящие в пользу того, что компания может начать выпуск автомобилей на модульной платформе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Предположение о том, что АвтоВАЗ рано или поздно перейдёт на модульную платформу Альянса, появилось давно. Как минимум, это логичный шаг в условиях реалий современной экономики, когда необходима тотальная унификация. Собственно, всю ситуацию как нельзя лучше обрисовывает реструктуризация бизнеса Renault, Nissan и Mitsubishi, основные положения которой были провозглашены в мае этого года.

Первым звоночком о переезде Lada на новую платформу, стали заявленные в рамках проекта Lada XCode, представленного в 2016 году, полноприводная трансмиссия и турбомотор. Но тут всё было достаточно неопределённо, ведь и платформа B0, лежащая в основе Renault Duster, и её глубоко модернизированная версия, на которой создано кросс-купе Renault Arkana, позволяет установку как системы 4х4, так и турбомотора.

Весьма интересной была характеристика концептуального Lada 4x4 Vision, представленного в 2018 году. В пресс-релизе указывалось, что автомобиль "создан на особой платформе длиной 4.2 м", но такой в арсенале АвтоВАЗа на текущий момент нет, а CMF за счёт модульности вполне может соответствовать заявленному размеру. К слову, про 4.2 метра до недавнего времени указывалось в описании шоу-кара на официальном сайте Lada, но теперь этой характеристики нет.

В мае появилась информация о том, что Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит одному из поставщиков АвтоВАЗа -тольяттинской компании "Рулевые системы", которая будет выпускать рулевой механизм для автомобилей на платформе CMF-B-LS (одна из модификаций CMF-B).

В начале июня предположения о переезде Lada на платформу CMF нашли очередное подтверждение: на территории научно-технического центра АвтоВАЗа были сфотографированы два Renault Clio. Хэтчбеки созданы, напомним, на CMF-B, одна из разновидностей которой является основой для новых Renault Logan и Sandero. Да, Clio могли привезти для оценки возможностей вазовского конвейера к производству нового поколения "бюджетников", но, возвращаясь к теме оптимизации бизнеса за счёт сокращения количества платформ, позволяет говорить о том, что платформу CMF примерят и автомобили Lada. Поговаривают, что даже новая генерация Granta проектируется на ней.

Также AvtoVAZ News публикует фото с паспортом объекта - линии контроля качества для автомобилей семейства XJF . XJF - внутрикорпоративный индекс Renault Sandero, XJI - Renault Logan.

Ожидается, что производство моделей на платформе CMF на АвтоВАЗе начнётся со следующего года. Скорее всего, ими окажутся Logan и Sandero.