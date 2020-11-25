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25.11.2020 12:20
Рубрика: Легковые авто

Renault опубликовала первый тизер нового Duster для России

Текст: Константин Руссов
Французский автопроизводитель опубликовал первое официальное изображение "нового Renault Duster", добавив, что кроссовер появится "скоро в России".
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: www.largus.fr
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На тизере "засвечена" задняя часть модели, которая не предоставляет никакой информации о том, какая же всё-таки версия появится в России: бразильский Renault Duster или же от румынской компании Dacia. Задняя часть и у латиноамериканской, у европейской одинаковые, а вот оформление передней части и салона - различны.

Новый Renault Duster не раз был замечен во время дорожных испытаний, последний этап которых проходил в Тольятти. Передняя и задняя части автомобиля были оклеены камуфляжной плёнкой. В салон "шпионам" заглянуть так и не удалось.

Предполагается, что моторная гамма Renault Duster для России не претерпит изменений. В настоящее время кроссовер можно купить с бензиновыми двигателями мощностью 114 и 143 л.с. и дизелем с отдачей 109 л.с. Модель доступна в версиях с передним и полным приводом, коробки передач - 5- и 6-ступенчатая МКП, 4-диапазонный "автомат".

Цены стартуют от 865 000 рублей, самая дорогая версия Renault Duster стоит 1 255 000 рублей.

#Renault