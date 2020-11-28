Истребитель Су-27 перехватил над Черным морем самолет-разведчик ВВС США

Истребитель Су-27 ВКС РФ поднялся на перехват самолета-разведчика ВВС США над Черным морем. Об этом со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ сообщило РИА Новости.

Так, 28 ноября российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря зафиксировали приближающуюся к российской границе воздушную цель. Чтобы опознать ее и не допустить нарушения границы, в воздух поднялся истребитель Су-27, который входит в состав дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж самолета определил воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией.

После того, как американский самолет-разведчик развернулся от российской границы, Су-27 вернулся на базу. В Национальном центре управления обороной РФ отметили, что полет отечественного истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.