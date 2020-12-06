Начались съемки сериала-приквела "Изгоя-один" "Звездных войн"

Плюс одна хорошая новость: в Лондоне стартовали съемки сериала-приквела художественного фильма "Изгой-один", первого спин-оффа "Звездных войн".

Шоу расскажет про Кассиана Андора, офицера разведки Альянса. О подвижках сообщил сорокалетний мексиканский актер Диего Луна, который вернулся к роли персонажа - прозвучала благая весть на шоу Джимми Киммела. Соответствующее видео размещено на его официальном YouTube-канале.

Сериал выйдет на собственном стриминге корпорации Disney в наступающем году. Пока без даты.

Из слов актера можно понять, что действие спин-оффа развернется между событиями "Мести ситхов", Эпизодом III саги, и сюжетом суровой драмы "Изгой-один". При этом в детали он погружаться, разумеется, не стал. Известно лишь, что по формату это будет шпионский триллер.

Шоураннер - создатель линейки "Джейсон Борн", номинант премии "Оскар" Тони Гилрой, соавтор сценария "Изгоя". Первые три эпизода поставит Тоби Хайнс ("Черное зеркало", "Доктор Кто", "Шерлок", закрытый после первого сезона ремейк "Утопии").

Ранее сообщалось, что спин-оффы появятся у сериала "Мандалорец". И давайте не будем забывать про готовящийся "сольник" Оби-Вана Кеноби.