Новости

Появились первые изображения драконов из спин-оффа "Игры престолов" 08:54
Умерла звезда итальянских комедий Памела Тиффин 05.12.2020
Россияне назвали Данилу Багрова и Сашу Белого "самыми родными" героями 05.12.2020
Вышел трейлер комедии "Булки" с Кристиной Асмус 05.12.2020
Вышел трейлер сериала по "Мертвым душам" с Цыгановым и Дюжевым 05.12.2020

Начались съемки сериала-приквела "Изгоя-один" "Звездных войн"

Новости
    06.12.2020, 08:40
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Плюс одна хорошая новость: в Лондоне стартовали съемки сериала-приквела художественного фильма "Изгой-один", первого спин-оффа "Звездных войн".

Фото: instagram.com/sahinduzgun.art
Оскар Айзек в фильме по Metal Gear: вот как это будет выглядеть

Шоу расскажет про Кассиана Андора, офицера разведки Альянса. О подвижках сообщил сорокалетний мексиканский актер Диего Луна, который вернулся к роли персонажа - прозвучала благая весть на шоу Джимми Киммела. Соответствующее видео размещено на его официальном YouTube-канале.

Сериал выйдет на собственном стриминге корпорации Disney в наступающем году. Пока без даты.

Из слов актера можно понять, что действие спин-оффа развернется между событиями "Мести ситхов", Эпизодом III саги, и сюжетом суровой драмы "Изгой-один". При этом в детали он погружаться, разумеется, не стал. Известно лишь, что по формату это будет шпионский триллер.

Фото: kinopoisk.ru
"Малыш Йода" - ситх: вот как выглядит темная версия любимца интернета

Шоураннер - создатель линейки "Джейсон Борн", номинант премии "Оскар" Тони Гилрой, соавтор сценария "Изгоя". Первые три эпизода поставит Тоби Хайнс ("Черное зеркало", "Доктор Кто", "Шерлок", закрытый после первого сезона ремейк "Утопии").

Ранее сообщалось, что спин-оффы появятся у сериала "Мандалорец". И давайте не будем забывать про готовящийся "сольник" Оби-Вана Кеноби.

Новости

Боярский назвал Д`Артаньяна отрицательным персонажем и убийцей 05.12.2020
Оскар Айзек в фильме по Metal Gear: вот как это будет выглядеть 05.12.2020
"Малыш Йода" - ситх: вот как выглядит темная версия любимца интернета 05.12.2020
Опубликован постер "Соколиного глаза" с преемницей Клинта Бартона 05.12.2020
⧣ США
Фото: youtube.com/ American Gods
Вышел трейлер "Американских богов" с Дэнни Трэхо и Мэрилином Мэнсоном 04.12.2020
Галь Гадот сыграет "женскую версию Джеймса Бонда" 04.12.2020
⧣ видео
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Украинцы в 2020 году предпочитали российскую музыку 03.12.2020
Опубликованы первые кадры со съемок сериала Marvel "Соколиный глаз" 03.12.2020
Disney закрывает новые "Утиные истории" 03.12.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер финальных серий "Леденящих душу приключений Сабрины" 04.12.2020
Стало известно, когда начнутся съемки приквела "Игры престолов" 04.12.2020
Вышел трейлер второго сезона "Обычной женщины" с Михалковой 03.12.2020