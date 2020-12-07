Братья Руссо превратят "Тайлера Рейка" в большую франшизу

Из отличного боевика "Тайлер Рейк: Операция по спасению" (Extraction) режиссёра Сэма Харгрейва выйдет целая франшиза.

Такие планы озвучили братья Руссо, продюсировавшие фильм. По их словам, сейчас они работают над созданием вселенной, в рамках которой удастся раскрыть ряда героев, перемещаясь по разным временным отрезкам. В частности, нам намерены показать историю персонажа Дэвида Харбора, которому могут посвятить целый отдельный фильм, передает Collider.

Между тем уже заявлен сиквел (или приквел), съёмки планируют начать ближайшей осенью. Ожидается возвращение к своей роли Криса Хемсворта, а также появление Криса Эванса, с которым Руссо также работали над "Мстителями".