Фильм "Том и Джерри" выйдет раньше запланированного

Студия WB продолжает тасовать свою премьерную сетку. Новую дату выхода получила не только новая экранизация игры Mortal Kombat, но и игровой фильм про Тома и Джерри с Хлоей Морец.

В отличие от "Смертельной битвы", переехавшей на более поздний срок - с января на апрель, лента "Том и Джерри" выйдет раньше, чем планировалось - 26 февраля, а не 5 марта, сообщает IGN.

Напомним, все ближайшие премьеры руководство WB решило проводить одновременно в кинотеатрах и на онлайн-платформе HBO Max, что вызвало волну возмущения со стороны голливудской общественности (впрочем, не всей).