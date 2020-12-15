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Фильм "Том и Джерри" выйдет раньше запланированного

Новости
    15.12.2020, 13:28
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Студия WB продолжает тасовать свою премьерную сетку. Новую дату выхода получила не только новая экранизация игры Mortal Kombat, но и игровой фильм про Тома и Джерри с Хлоей Морец.

Фото: kinopoisk.ru
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В отличие от "Смертельной битвы", переехавшей на более поздний срок - с января на апрель, лента "Том и Джерри" выйдет раньше, чем планировалось - 26 февраля, а не 5 марта, сообщает IGN.

Напомним, все ближайшие премьеры руководство WB решило проводить одновременно в кинотеатрах и на онлайн-платформе HBO Max, что вызвало волну возмущения со стороны голливудской общественности (впрочем, не всей).

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