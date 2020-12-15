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15.12.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Пикап Hyundai Santa Cruz засветился на испытаниях вместе с Genesis GV70

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.carscoops.com Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com

В этом году уже появлялись снимки частично закамуфлированного пикапа Hyundai Santa Cruz и прототипа модели в Южной Кореи.

Корейская марка продолжает работу над перспективным проектом. Как пишет ресурс Сarscoops, Santa Cruz в специальном камуфляже был обнаружен во время испытаний на АЗС в штате Колорадо (США).

Фото: iStock
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Рядом с пикапом можно заметить и Genesis GV70, который также "одет " в маскировочную плёнку. Среднеразмерный кроссовер GV70 представили в октябре. Тогда сообщалось о том, что тестирование автомобиля будет продолжаться два месяца.

Что касается Santa Cruz, то он разрабатывается на платформе кроссовера Tucson. Подтверждено, что компактный городской пикап увидит свет в 2021 году.

Hyundai Santa Cruz будет обладать несущим кузовом и серьёзно отличаться от концепта 2015 года. Модель получила широкую решётку радиатора и более угловатый силуэт.

Фото: www.carscoops.com

По предварительным данным, Santa Cruz оснастят 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 191 л. с. и 277-сильной турбированной "четвёркой" объёмом 2,5 литра.

Производство Santa Cruz будет налажено на заводе Hyundai в штате Алабама. Основным автомобильным рынком для пикапа соответственно и станет Северная Америка. О появлении машины в других странах пока ничего неизвестно.

Фото: www.carscoops.com
#Hyundai #Genesis