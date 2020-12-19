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Милли Бобби Браун сыграет в фильме создателей "Мстителей"

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    19.12.2020, 16:24
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Шестнадцатилетняя британская актриса и модель Милли Бобби Браун, Оди из "Очень странных дел" и Энола из "Энолы Холмс", сыграет главную роль в научно-фантастическом фильме студии Universal "Электрический штат" (The Electric State).

Фото: kinopoisk.ru
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Режиссеры проекта - Энтони и Джо Руссо ("Мстители"), сценарий на основе одноименной достаточно прославленной книге Саймона Сталенхага (роскошно выходила и на русском) написали Кристофер Маркус и Стивен МакФили, работавшие с Руссо над лентами линеек "Мстители" и "Первый мститель", передает Deadline. Права на экранизацию книги компания вырвала в результате ожесточенных торгов.

В центре истории - девочка, которая вместе с маленьким желтым роботом отправляется на поиски своего пропавшего брата по выжженной техногенной катастрофой и гигантскими боевыми дронами Земле. Действие разворачивается в альтернативном 1997 году в Америке.

Отмечено, что планы на картину браться вынашивают с 2017 года. Причем изначально режиссурой должен был заниматься Андрес Мускетти (новое "Оно"), но он вскоре переключился на полнометражного "Флэша" (премьера - в 2022-м), и команде потребовалась рокировка.

Когда именно начнутся съемки, учитывая плотный график Браун, пока сказать сложно. Предположительно это конец 2021-го / середина 2022-го.

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