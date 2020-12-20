СМИ: Юрий Борисов заразился COVID на съемках нового "Гоголя"

28-летний российский актер театра, кино и ТВ Юрий Борисов заболел коронавирусом во время съемок продолжения серии "Гоголь".

Как передает Mash, звезда "Быка", "Калашникова", "Союза спасения", "Т-34" и получил положительный результат теста на COVID-19 около недели назад.

Отмечено, что перед тем молодой артист весь день провел на площадке сериала, в котором он заменил Александра Петрова.

Сейчас весь актерский состав сериала сдает тесты, тогда как съемки отложены на пока не определённый срок.

Премьера продолжения "Гоголя" запланирована на следующий год.

Юрий Борисов родился в 1992 году в Реутове. На экранах - с 2011-го: "Молодая гвардия" (Сергей Тюленин), "Закон каменных джунглей", "Ольга", "Вторжение", "Серебряные коньки", "Мир! Дружба! Жвачка!"