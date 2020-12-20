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СМИ: Юрий Борисов заразился COVID на съемках нового "Гоголя"

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    20.12.2020, 15:04
Текст:   Олег Усков
Фото: предоставлено Продюсерским центром "ВГИК-Дебют" Фото: предоставлено Продюсерским центром "ВГИК-Дебют"
Фото: предоставлено Продюсерским центром "ВГИК-Дебют"

28-летний российский актер театра, кино и ТВ Юрий Борисов заболел коронавирусом во время съемок продолжения серии "Гоголь".

Фото: Александр Поляков/ РИА Новости
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Как передает Mash, звезда "Быка", "Калашникова", "Союза спасения", "Т-34" и получил положительный результат теста на COVID-19 около недели назад.

Отмечено, что перед тем молодой артист весь день провел на площадке сериала, в котором он заменил Александра Петрова.

Сейчас весь актерский состав сериала сдает тесты, тогда как съемки отложены на пока не определённый срок.

Фото: kinopoisk.ru
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Премьера продолжения "Гоголя" запланирована на следующий год.

Юрий Борисов родился в 1992 году в Реутове. На экранах - с 2011-го: "Молодая гвардия" (Сергей Тюленин), "Закон каменных джунглей", "Ольга", "Вторжение", "Серебряные коньки", "Мир! Дружба! Жвачка!"

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