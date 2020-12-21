Скандинавская кинозима-2020, часть вторая: Норвегия

Премьерой этого сезона стал сериал "Звездная пыль" (Stjernestøv), в котором главным событием становится не столько Новый год, сколько семейный конфликт, который близится к своему логическому завершению аккурат перед праздниками. Родители мальчика Ю и его младшей сестры разводятся, и Ю вскоре предстоит переехать с мамой в другой дом. Мальчик с удивлением обнаруживает, что на чердаке живет волшебная девочка, и ее появление каким-то образом связано с Полярной звездой. После своего открытия Ю как ни в чем не бывало отправляется в лес - и становится свидетелем удивительных небесных феноменов. Воодушевленный своим открытием, он рассказывает о произошедшем в школе, этим проникается учитель - и предлагает посвятить новогодний спектакль Северной звезде. И это - только начало своеобразной звездной одиссеи, которая поможет Ю отвлечься от тех проблем в семейной жизни, над которыми он не властен.

Норвежский сериал Netflix "Рождественская охота 2" (Hjem til jul 2) знаменует собой очередное проявление живого интереса стримингового сервиса к скандинавской тематике и стилистике. Его главная героиня - тридцатилетняя медсестра Йоханне - продолжает свои амурные приключения уже в рамках второго сезона. А ведь начиналось все со вполне невинной лжи - потакая родителям, которые ждут не дождутся обретения дочерью романтических отношений, она опрометчиво говорит, что приедет в гости на Рождество с молодым человеком. И подготовка к праздникам превращается в забавный бесконечный кастинг - и страноведческое путешествие для зрителей, так как события разворачиваются на фоне красот живописного городка Рёрос, настоящей жемчужины Норвегии.

Viasat представляет третий сезон сериала "Большой эксперимент" (Det store eksperimentet), сюжет которого в этом году приобретает особое значение и заставляет содрогаться от неизбежного чувства узнавания. Профессор Примус демонстрирует очередную находку по части "кражи" Рождества и порчи праздника для всех и вся. Похоже, в будущем профессор может остаться без работы - так как с его задачей прекрасно справляется сегодняшняя повседневность. Но сериал по-прежнему забавен, и даже зло в нем уморительно и нелепо.

Зрители также могут приобщиться к полюбившемуся трогательному "Снегопаду" (Snøfall) с очаровательной главной героиней - сиротой Сельмой, которая живет с суровой и неэмоциональной соседкой Рут. У Сельмы непростые отношения с одноклассниками, и в лучших друзьях на протяжении долгого времени остается лишь одно существо - преданный лабрадор. Сельма не отчаивается, не ропщет - и верит, что она не всегда будет одинокой, в один прекрасный момент должно случиться чудо. И предчувствие, надо сказать, ее не обманывает. Правда, не обходится без письма julenisse, скандинавскому аналогу Деда Мороза.

"Рождественский король" (Julekongen), еще одно хорошо зарекомендовавшее себя повествование последних лет, рассчитано на несколько более взрослую аудиторию. Любовь главных героев к времяпрепровождению за городом открывает для них другой мир - в прямом смысле этого слова. Проникнув туда на правах случайных посетителей, они быстро обнаруживают, что его таинственным обитателям нужна срочная помощь.

Из абсолютно очаровательных произведений для самых маленьких снова доступно к просмотру "Рождество Фанторанга", оранжевого слоника. Если ранее он пытался устроить красочное празднование своей подруге Коровушке, то в этот раз все гораздо более мирно - Фанторанг прибирается дома, мастерит елочные украшения, втыкает в мандарины сухие цветки гвоздики и вешает звездочки на окно. Он по-прежнему феерически перепевает известные песенки и уморительно восклицает на близкий нам лад словечко "ой", это - неотъемлемая часть его словарного запаса.

К этой же категории относится "Рождественский календарь Теодора" (Teodors julekalender) с плюшевым мишкой в качестве главного персонажа. "Детское суперождество" (Barnas superjul) рассказывает о семье с детьми, с нетерпением готовящейся к празднику. "Рождество в Свингене" (Jul i Svingen) также вполне реалистично, наблюдения за бытом юных обитателей Свингена на протяжении целого предпраздничного месяца даст многим возможность позаимствовать идеи рождественских подарков, оформления интерьеров и так далее.

Отдельное удовольствие многим доставит просмотр классических адвент-календарей - в "Рождестве на Улице сапожников" (Jul i Skomagergata) Йенс Петрус Андерсен вновь предается воспоминаниям и разговорам с многочисленными клиентами в компании своего верного приятеля, башмачка Тёффлуса (Тапочкуса). Сюда же относится трогательное и неторопливое "Рождество Амалии" (Amalies jul), в котором присутствуют традиционные ниссе - гномы, ожидающие прибытия людей в опустевший дом. Еще один вневременной хит, появившийся в 1989 году, по-прежнему поражает своей задумкой и исполнением - в "Трактире "Золотой хвост" (Vertshuset den gyldne hale) все действующие лица говорят на норвежском жестовом языке, который дублируется аудиопереводом, а сам сериал рассказывает о смятении, царящем в трактире во время лавинообразного нашествия отдыхающих (и содержит недвусмысленные отсылки к британскому "Отелю Фолти Тауэрс", сразившему многих за пару лет до выпуска этого телешедевра о человечности во всех отношениях).

Давно ложившаяся традиция культурного обмена соседей своими новогодними сериалами продолжилась и в этом году - все желающие могут посмотреть датские "Путешествие во времени" (Tidsrejsen), "Тэо и волшебный талисман" (Theo & den magiske talisman) и "Договор" (Pagten), а также "Тинка и королевская партия" (Tinka og Kongespillet). Шведское рождественское кино представлено "Историей Сельмы" (Selmas saga), которая по каким-то неведомым причинам стала зваться "Историей Эмблы" по-норвежски (Emblas saga)., а также "Охотой за кристаллом времени" (Jakten på tidskrystallen).