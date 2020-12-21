Закрытие границ приведет к экономическому коллапсу в Британии

Решение властей Франции заблокировать грузовики, прибывающие из Британии в ответ на появление нового штамма коронавируса, окажет "разрушительное воздействие" на поставки продуктов питания и других потребительских товаров в Альбион, предупредили в Лондоне.

Проблема перевозок стала настолько актуальной, что британский премьер Джонсон проведет экстренную встречу комитета по реагированию на чрезвычайные ситуации COBRA 21 декабря. В понедельник в 10 часов по Гринвичу (13 часов мск) состоится экстренное заседание Совета Европы, посвященное координации действий ЕС в ответ на появление заразного штамма коронавируса в Британии.

Французское правительство в воскресенье приняло решение о приостановке пассажирских и грузовых перевозок из Британии во Францию на 48 часов с 23:00 по Гринвичу. По словам Рода Маккензи, директора Ассоциации автомобильных грузоперевозок, французский запрет окажет разрушительное воздействие на цепочку поставок товаров и продуктов накануне Рождества и в приближении Brexit. По прогнозам аналитиков, запрет вызовет хаос в портах, включая Дувр и Портсмут, приведет к тому, что грузовики, направляющиеся во Францию, будут задерживаться на британской стороне Ла-Манша вместе с их водителями как минимум в течение двух суток.

Власти Франции заявили о намерении опломбировать Евротоннель. После этого компания Eurotunnel заявила о том, что доступ к ее терминалу в Фолкстоне будет приостановлен для пассажирских и грузовых перевозок, сообщает Guardian. Люди, заказавшие поездку в понедельник, могут получить компенсации и рассчитывать на возврат средств. Несмотря на отсутствие запрета на движение в обратном направлении, многие из десяти тысяч грузовиков, которые ежедневно пересекают Ла-Манш через туннель и порт Дувр, оказались пустыми.

Скоропортящиеся продукты были экстренно выгружены в крупные распределительные центры на севере Франции и Бельгии, включая такие пользующиеся спросом овощи, как цветная и брюссельская капуста. Порт Дувра сообщил в воскресенье вечером, что он закрывается из-за пограничных ограничений во Франции для всех транспортных средств, покидающих британскую территорию, до получения дальнейшего уведомления. Администрация терминала Дувр обратилась с просьбой к водителям машин и их пассажирам не ехать в порт.

Ожидается, что решение французских властей создаст хаос в Кенте: тысячи грузовиков, которые ранее отправились в Британию из-за запрета не смогут вернуться в страны ЕС. Между тем терминал грузовиков в соседнем Эшфорде не будет готов до первого января. У британского министерства транспорта также есть транспортный терминал на северо-востоке графства Кент для грузовых автомобилей, который, скорее всего, будет вынужден открыться в понедельник. Правительство Британии уже признало, что обеспечение питания дальнобойщиков и отсутствие санузлов в Кенте для водителей грузовиков по-прежнему являются основными и нерешенными проблемами.

Запрет введен в то время, когда грузоперевозки через Ла-Манш уже находятся в критической ситуации. Очереди протяженностью не менее восьми километров на двух основных подъездных дорогах к Дувру и терминалу Евротоннеля формировались почти каждый день в течение последних трех недель из-за сочетания накопления запасов Brexit, рождественского спроса и мер по коронавирусу, ограничивающих пропускную способность паромов.

Водителям с французской стороны приходилось стоять в очереди в течение нескольких часов, чтобы вернуться в Британию, с дополнительными проверками полицией грузовых средств на предмет выявления нелегальных мигрантов. В совокупности это привело к возникновению пробок на французской стороне на протяжении 17 километров.

Напомним, что в воскресенье во время переговоров в формате видеоконференции с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, немецкий лидер инициировала вопрос о полном запрете въезда в Евросоюз для британских граждан. В переговорах также приняли участие президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Границы Евросоюза могут закрыть для граждан Соединенного Королевства из-за опасений, вызванных возможным распространением в Старом свете нового штамма коронавируса, который был выявлен в Альбионе. Меркель высказалась за необходимость введения такого запрета, поскольку в ином случае внутри Евросоюза будут большие возможности распространения нового типа коронавируса, сообщила немецкая газета The Welt.

В Лондоне сообщили, что новый тип COVID-19 является еще более заразным и распространяется на 70 процентов быстрее, чем исходный штамм. За последние сутки число новых случаев заболевания в Британии составило более 35 тысяч, что обновило антирекорд с начала пандемии. На этом фоне власти Германии закрыли авиасообщение с Британией с полуночи 21 декабря до шестого января 2021 года. Друг за другом страны-члены ЕС начали закрывать свое воздушное пространство для рейсов, следующих из Британии. Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Италия, Австрия, Франция, Болгария, а также Ирландия уже объявили о подобных мерах. Запрет Франции также распространяется на всех британцев, прибывающих в страну автомобильным, воздушным, морским или железнодорожным транспортом.