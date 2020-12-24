Глава Volkswagen назвал автомобиль Apple большей проблемой, чем Toyota

Герберт Дисс, который на недавнем заседании Наблюдательного совета Volkswagen Group получил карт-бланш ещё на ближайшие несколько лет, рассказал, что думает о грядущем электрокаре Apple.

"Мы с нетерпением ждём новых конкурентов, которые, и в этом мы не сомневаемся ни на секунду, ускорят трансформацию автомобильной отрасли и привнесут в неё новейшие технологии, - написал гендиректор Volkswagen на странице в Linkedln. - И вот это действительно будет вызов нового порядка, беспрецедентного для нашей сферы деятельности".

По мнению Дисса, вторжение в отрасль технологических гигантов куда более опасно для бизнеса, чем развитие традиционных конкурентов, например, таких как Toyota. Он добавил, что самой дорогой компанией в мире станет та, которая занимается развитием новых технологий мобильности, и в числе главных претендентов на это место Дисс видит Tesla, Apple и Volkswagen.

Ранее "РГ" рассказывала, когда может дебютировать электрокар Apple.

В этом году Volkswagen начал производство электрического хэтчбека ID.3, к которому в 2021-ом присоединится кроссовер ID.4. Также линейку электрокаров расширят бренды, входящие в состав Группы, например, у Skoda появится Enyaq iV.