Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
24.12.2020 15:11
Рубрика: Легковые авто

Глава Volkswagen назвал автомобиль Apple большей проблемой, чем Toyota

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Герберт Дисс, который на недавнем заседании Наблюдательного совета Volkswagen Group получил карт-бланш ещё на ближайшие несколько лет, рассказал, что думает о грядущем электрокаре Apple.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Volkswagen показал тизер нового кроссовера - конкурента Creta и Seltos

"Мы с нетерпением ждём новых конкурентов, которые, и в этом мы не сомневаемся ни на секунду, ускорят трансформацию автомобильной отрасли и привнесут в неё новейшие технологии, - написал гендиректор Volkswagen на странице в Linkedln. - И вот это действительно будет вызов нового порядка, беспрецедентного для нашей сферы деятельности".

По мнению Дисса, вторжение в отрасль технологических гигантов куда более опасно для бизнеса, чем развитие традиционных конкурентов, например, таких как Toyota. Он добавил, что самой дорогой компанией в мире станет та, которая занимается развитием новых технологий мобильности, и в числе главных претендентов на это место Дисс видит Tesla, Apple и Volkswagen.

Ранее "РГ" рассказывала, когда может дебютировать электрокар Apple.

В этом году Volkswagen начал производство электрического хэтчбека ID.3, к которому в 2021-ом присоединится кроссовер ID.4. Также линейку электрокаров расширят бренды, входящие в состав Группы, например, у Skoda появится Enyaq iV.

#Volkswagen