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24.12.2020 06:18
Рубрика: Общество

Вакцинация позволит остановить мутацию коронавируса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чем сильнее распространяется эпидемия, тем больше вариантов мутации коронавируса. Прервать цепочку позволит вакцинация. Об этом рассказал заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

Фото: AFP/LUCA SOLA
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"Необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать", - цитирует ученого РИА Новости.

Напомним, об обнаружении новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 сообщили власти Великобритании. По предварительным оценкам, он распространяется стремительней обычного на 70%, однако, как отметили в ВОЗ, пока нет данных, что этот вариант более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Ранее отмечалась эффективность "Спутника V" против новой вариации коронавируса. Препарат разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи. В регионах страны идет вакцинация. В гражданский оборот уже выведено 320 тысяч доз препарата. Пик иммунного ответа организма на вакцину "Спутник V" приходится на 42 день. Вакцина двухкомпонентная, поэтому инъекция выполняется дважды с интервалом в 21 день, и выработка иммунитета к коронавирусу приходится через три недели после введения второго компонента вакцины, поясняют разработчики.

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