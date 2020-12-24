Вакцинация позволит остановить мутацию коронавируса

Чем сильнее распространяется эпидемия, тем больше вариантов мутации коронавируса. Прервать цепочку позволит вакцинация. Об этом рассказал заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

"Необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать", - цитирует ученого РИА Новости.

Напомним, об обнаружении новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 сообщили власти Великобритании. По предварительным оценкам, он распространяется стремительней обычного на 70%, однако, как отметили в ВОЗ, пока нет данных, что этот вариант более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Ранее отмечалась эффективность "Спутника V" против новой вариации коронавируса. Препарат разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи. В регионах страны идет вакцинация. В гражданский оборот уже выведено 320 тысяч доз препарата. Пик иммунного ответа организма на вакцину "Спутник V" приходится на 42 день. Вакцина двухкомпонентная, поэтому инъекция выполняется дважды с интервалом в 21 день, и выработка иммунитета к коронавирусу приходится через три недели после введения второго компонента вакцины, поясняют разработчики.