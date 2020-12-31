Чем удивил АвтоВАЗ в 2020 году

В этом году из-за пандемии коронавируса АвтоВАЗу пришлось перенести запуск обновленных моделей Lada - Largus, Niva, Vesta. Но компания смогла трансформироваться. "Российская газета" рассказывает, чем удивил отечественный автопроизводитель в 2020 году.

Обновленная Lada 4x4

До ограничительных мер АвтоВАЗ успел вывести на автомобильный рынок обновлённую версию своей самой старой модели - Lada 4x4.

Легендарный внедорожник получил переднюю панель с современной системой отопления и вентиляции, щиток приборов от Lada Priora, вместительный перчаточный ящик, сиденья с развитой боковой поддержкой и широким задним диваном с двумя подголовниками, а также формованный потолок с системой "ЭРА-Глонасс" и новую обивку стоек лобового стекла.

Передние кресла теперь имеют модернизированный механизм складывания и могут подогреваться, водительское сиденье оборудовано боковой подушкой безопасности. Изменился и центральный тоннель. При этом дверные карты, руль, рулевая колонка остались прежними.

Помимо этого, Lada 4x4 оснастили улучшенным пакетом шумо-виброизоляции, новыми ограничителями и трёхкамерными уплотнителями дверей, другими опорами силового агрегата.

Снаружи стандартную Lada 4x4 с алюминиевыми бамперами можно идентифицировать лишь по наличию штатной антенны на крыше. Lada 4x4 в модификации Urban отличается передним бампером с интегрированными ПТФ.

Техническую часть автомобиля не тронули. Под капотом внедорожника располагается бензиновый двигатель объёмом 1,7 литра и мощностью 83 л. с. Коробка передач - 5-ступенчатая "механика". Машина оснащается постоянным полным приводом, с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи.

После обновления Lada 4х4 подорожала всего на 15 тысяч рублей. Сегодня в "базе" трёхдверка стоит 587 900 рублей.

Срок производства Lada 4x4 продлён до 2026 года. До этого времени автомобиль должен получить ещё ряд нововведений.

Lada Xray Cross Instinct

В апреле АвтоВАЗ начал продажи Lada Xray Cross с приставкой Instinct. Спецверсия хэтчбека стала самой дорогой в линейке семейства Xray.

Автомобиль предлагается как с 1,8-литровым двигателем (122 л. с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач, так и с 1,6-литровым мотором (113 л. с.) и бесступенчатой автоматической трансмиссией. Сейчас Xray Cross Instinct с "механикой" стоит 1 014 900 рублей, стоимость автоматического варианта составляет 1 074 900 рублей.

Главным новшеством для Xray Cross Instinct является 8-дюймовая мультимедийная система с платформой "Яндекс.Авто". Машину также отличает чёрно-глянцевая крыша, чёрные корпуса боковых зеркал, чёрные колёсные диски с алмазной шлифовкой, шильдики Instinct, накладки на порогах с названием комплектации. Во внутреннем убранстве появилась оригинальная обивка сидений и чёрные глянцевые ручки закрывания дверей.

Любопытно, что уже в мае в Сети прошла информация о том, что тольяттинский автозавод снимет с конвейера высокий хэтчбек Lada Xray из-за низкого спроса. Тогда вазовцы опровергли данные слухи.

Lada Niva

В середине лета модельный ряд марки Lada пополнился внедорожником Niva. Это случилось после того, как в 2019 году АвтоВАЗ выкупил долю GM-AvtoVAZ. Российская компания переименовала предприятие в "Лада Запад Тольятти" и вернула бренд Niva.

Niva прошла через ребрендинг, получив оригинальную решётку радиатора, рулевое колесо с ладьёй, оранжевую подложку комбинации приборов.

А в следующем году стартуют продажи Niva Travel. Внедорожник, который оказался очень похож на Toyota RAV4, рассекретили 21 декабря.

Автомобиль по-прежнему оснащается 80-сильным "атмосферником" объёмом 1,7 литра, пятиступенчатой "ручкой", постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Сегодня Lada Niva представлена в обычной версии стоимостью от 738 000 рублей и в модификации Off-road, которая стоит от 824 000 рублей. Машина с Off-road пакетом оборудована чёрным защитным обвесом, "зубастой" резиной, шноркелем и фаркопом.

Quest и Black

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Осенью Lada предложила расширенные версии моделей - Quest и Black.

В линейку Quest вошли универсалы Largus Cross и Granta Cross. Первый получил колёса оригинального дизайна, чёрные боковые зеркала, шильдики Quest, накладки на порогах, дополнительную шумо- и виброизоляцию, передние сиденья с усиленной боковой поддержкой и трёхступенчатым подогревом. Второй обладает крышей, рейлингами, литыми дисками и наружными зеркалами чёрного цвета, комбинированной обивкой кресел с логотипом Quest и богатым оснащением.

Цены на Largus Cross Quest лежат в диапазоне от 859 900 до 882 900 рублей. Granta Cross Quest стоит от 650 900 до 665 900 рублей.

Кстати говоря, на АвтоВАЗе активно собирают рестайлинговый Largus Cross, премьера которого состоится в начале 2021 года.

В специальную серию Black включены следующие модели: Vesta Cross (858 900 и 943 900 рублей) и Vesta SW Cross (901 900 и 986 900 рублей), Xray Cross (936 900 и 996 900 рублей), Lada 4x4 Urban (672 900 рублей).

"Вседорожные" Lada Vesta в версии Black базируются на комплектации Comfort с "зимним" пакетом. Автомобили получили чёрную крышу, такие же зеркала, двухцветные литые диски, шильдики с названием серии, чёрную отделку салона.

"Чёрная" версия Xray Cross создана на базе исполнения Comfort. Хэтчбек обладает глянцево-чёрной крышей, чёрными зеркалами, двухцветными дисками, шильдиками Black. Интерьер выполнен полностью в чёрном цвете. Машина комплектуется мультимедийной системой с "Яндекс.Авто".

Снаружи Lada 4x4 Urban Black отличает чёрная окраска легкосплавных дисков и шильдики на передних крыльях. Внутри внедорожник имеет чёрную отделку потолка и сидений.