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04.01.2021 13:47
Рубрика: Легковые авто

Nissan признал, что его модели устарели, и винит во всем амбиции Гона

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Карлос Гон, дожидающийся французских прокуроров в Бейруте и недосягаемый для японских властей, стал удобной фигурой, которую легче всего обвинить в нынешнем положении дел Nissan. Чем бывшие коллеги и пользуются, пытаясь удержать компанию на плаву.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта в беседе с изданием Car Magazine признался, что актуальный модельный ряд автопроизводителя является устаревшим. И в этом виноват, разумеется, Карлос Гон, который придерживался политики экспансии новых рынков.

Проблема, по словам Гупты, заключалась в том, что экспансия велась с моделями, которые давно устарели. В пример приводятся Nissan Juke, жизненный цикл которого увеличили до девяти лет, Nissan Qashqai, заждавшийся экономичных двигателей, не говоря уже о гибридных установках.

"Наши темпы оказались слишком быстрыми. Не произошло ни расширения зон присутствия, ни увеличения продаж. Мы не могли выводить новые модели, потому что не могли инвестировать в отсутствии дохода. Это замкнутый круг. И теперь мы говорим: пришло время рационализировать деятельность Nissan", - сказал топ-менеджер.

Изменение модели бизнеса Nissan заключается в пересмотре основных рынков, которыми станут Северная Америка, Китай и Япония, сокращении модельного ряда, ликвидации брендов на некоторых рынках (из России ушёл Datsun), закрытии некоторых заводов, укреплении технологических отношений с Renault, электрификации модельного ряда.

В 2021 году важными событиями Nissan станут выход электрического кроссовера Ariya, нового поколения Qashqai и семиместного X-Trail.

#Nissan