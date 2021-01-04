Nissan признал, что его модели устарели, и винит во всем амбиции Гона

Карлос Гон, дожидающийся французских прокуроров в Бейруте и недосягаемый для японских властей, стал удобной фигурой, которую легче всего обвинить в нынешнем положении дел Nissan. Чем бывшие коллеги и пользуются, пытаясь удержать компанию на плаву.

Главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта в беседе с изданием Car Magazine признался, что актуальный модельный ряд автопроизводителя является устаревшим. И в этом виноват, разумеется, Карлос Гон, который придерживался политики экспансии новых рынков.

Проблема, по словам Гупты, заключалась в том, что экспансия велась с моделями, которые давно устарели. В пример приводятся Nissan Juke, жизненный цикл которого увеличили до девяти лет, Nissan Qashqai, заждавшийся экономичных двигателей, не говоря уже о гибридных установках.

"Наши темпы оказались слишком быстрыми. Не произошло ни расширения зон присутствия, ни увеличения продаж. Мы не могли выводить новые модели, потому что не могли инвестировать в отсутствии дохода. Это замкнутый круг. И теперь мы говорим: пришло время рационализировать деятельность Nissan", - сказал топ-менеджер.

Изменение модели бизнеса Nissan заключается в пересмотре основных рынков, которыми станут Северная Америка, Китай и Япония, сокращении модельного ряда, ликвидации брендов на некоторых рынках (из России ушёл Datsun), закрытии некоторых заводов, укреплении технологических отношений с Renault, электрификации модельного ряда.

В 2021 году важными событиями Nissan станут выход электрического кроссовера Ariya, нового поколения Qashqai и семиместного X-Trail.