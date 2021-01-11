Мадуро: США находятся на пороге гражданской войны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заговорил о гражданской войне, комментируя недавние события в столице США.

По мнению политика, Соединенные Штаты находятся в глубоком кризисе. "Президентский срок Джо Байдена начнется при худшем сценарии, включающем раскол общества, ненависть, конфронтацию. Практически в преддверии гражданской войны", - озвучил свой прогноз Мадуро. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, шестого января сторонники нынешнего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и прервали заседание, на котором обсуждались итоги выборов главы государства. Но спустя несколько часов конгрессмены все же утвердили решение коллегии выборщиков, признав победу Байдена.