Бастрыкин обсудил с подчиненными криминальные итоги новогодних дней

Глава ведомства провел оперативное совещание, о котором корреспонденту "РГ" рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Основной темой заседания стал вопрос, касающийся работы территориальных следственных органов в новогодние праздники. Руководители следственных управлений СК России по Тюменской, Челябинской, Волгоградской, Смоленской областям, Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России доложили о происшествиях за этот период и принятых мерах реагирования, объяснила представитель СК.

Одно из таких происшествий, о котором говорили на совещании, - пожар в Тюменской области 9 января. Там в частном пансионате для пожилых людей погибли семь человек. Самостоятельно выбраться из горящего дома постояльцы не смогли. После гибели следственным управлением СК России по Тюменской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 238 УК РФ. Обвиняемая - хозяйка пансионата - задержана, помещена под стражу. Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ. Следователи проверят деятельность должностных лиц, по вине которых, возможно, произошло возгорание строений, расположенных на территории домовладения обвиняемой, и гибель постояльцев, и дадут их действиям или бездействию правовую оценку.

Руководитель Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доложил о расследовании уголовного дела о гибели троих человек от схода лавины на домики горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в районе Талнах Норильска Красноярского края (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Следственными органами возбуждено еще одно уголовное дело по ч.3 ст. 293 УК РФ. Был задержан оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Норильска, который, по версии следствия, не включил полученные сведения о лавиноопасности в оперативную сводку управления ГО и ЧС Норильска.

В Челябинской области по факту дорожно-транспортного происшествия с автобусом детской хоккейной команды, которое произошло 4 января на трассе М-5 в районе Миасса, следственными органами СК России организована и проводится поверка. Александр Бастрыкин обратил внимание на необходимость тщательной проверки всех обстоятельств произошедшего и установления причин, предшествовавших и способствовавших аварии.

Руководитель следственного управления СК России по Волгоградской области доложил о ходе расследования уголовного дела по факту коммунальной аварии в городе Волжском. Там пострадали четыре человека, двое из них скончались. Учитывая, что количество жертв увеличилось до двух человек, органами следствия уголовное дело переквалифицировано на более тяжкий состав преступления - ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи устанавливают причины и обстоятельства ЧП. Уже назначены и проводятся экспертизы, следователи продолжают изучать документацию, изъятую в организации, обслуживающей эту тепловую магистраль, а также иные документы, имеющие значение для следствия.

Еще был доклад следственного управления СК России по Смоленской области о расследовании уголовного дела по факту ДТП, которое унесло жизни 6 человек, и Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России - о крушении легкомоторного самолёта Piper в Ленинградской области.

Заслушав территориальные подразделения, Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных предельной тщательности при проверке всех обстоятельств произошедших трагедий. А ещё - ежедневного доклада от некоторых руководителей региональных следственных управлений о проведенных следственных действиях.

На этом совещании, как говорит Петренко, обсуждалась ещё полнота и своевременность реагирования СКР на размещение в социальных сетях отзывов граждан о результатах следственной работы. Бастрыкин подчеркнул, что показателем качества работы следствия является мнение граждан, которые помимо обращений оставляют отклики о работе ведомства и в социальных сетях.

Руководители отдельных следственных управлений СК России, в чей адрес чаще всего звучат критические отзывы, доложили, как реагируют на критику. Председатель СК России указал на необходимость повышения качественной работы с комментариями в социальных сетях и разъяснительной работы, порекомендовав чаще практиковать личные приемы. Он подчеркнул, что комментарии людей не должны оставаться без внимания следственных органов, а на заданные вопросы должны быть даны своевременные разъяснения.