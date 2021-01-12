Следователи изучат запись переговоров с упавшим в Индонезии Boeing 737

Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии начал изучать запись переговоров диспетчеров с экипажем упавшего в Яванское море Boeing 737. "Мы попытаемся установить, присутствует ли что-то странное в переговорах",- сказал заместитель руководителя ведомства Нуркахио Утомо. Он добавил, что полученные данные передали и следователям.

Продолжительность самой записи небольшая, так как самолет находился в воздухе всего четыре минуты после взлета. Власти в ближайшее время не планируют разглашать содержание записи, сообщает Detik News.

Напомним, лайнер, принадлежащий местной авиакомпании Sriwijaya Air, разбился недалеко от Джакарты днем 9 января. Самолет вылетел из аэропорта Сукарно-Хатта в 14:36 по местному времени. А через четыре минуты пропал с радаров. Обломки были обнаружены у берегов острова Ява. Причина крушения пока не установлена. Известно, что Boeing 737 попал в сильную грозу. Поиски "черных ящиков" на месте катастрофы продолжаются.