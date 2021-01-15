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15.01.2021 09:50
Рубрика: Российский автопром

Опубликован первый видеотизер новой Lada Niva-3

Текст: Константин Руссов

Новая образованная бизнес-единица Dacia-Lada представила первый видеотизер новой Lada Niva, в котором демонстрируются кадры из кинохроники Волжского автозавода, дорожных испытаний внедорожника, спортивных соревнований и путешествий.

Фото: скриншот с youtube.com
Обновленный Lada Largus. Отгрузка началась, но не дилерам

Также в видео появляются кадры с эскизом задней стойки автомобиля, на котором видно, что вентиляционные отверстия, которые были модернизированы на Niva Legend, будут присутствовать у преемника модели.

На данный момент подтверждено, что новое поколение Niva, так называемое Niva-3, создаётся на платформе CMF-B группы Renault, работы по проекту ведутся. Также известно, что внедорожник будет представлен в двух версиях - стандартной (трёхдверная) и с увеличенной колёсной базой.

Дата выхода новинки - 2024 год.

#Lada