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16.01.2021 05:00
Рубрика: Общество

Врачи оценили опасность "британского" штамма COVID-19 для россиян

Текст: Юрий Гень (Краснодар)
Новый штамм коронавируса в Великобритании вызвал волнения не только у лондонцев. Его обсуждают даже в тех странах, где он еще не появился. Мы попросили оценить вероятность новой глобальной волны заражений с участием "британского" штамма коронавируса врачей краснодарской Специализированной клинической больницы - главного ковидного госпиталя Кубани.
Фото: Геннадий Аносов Фото: Геннадий Аносов
Фото: Геннадий Аносов

Его ждали

Заместитель главврача Игорь Люлин: Оснований для тотального повторного заражения ковидом нет. Фото: Геннадий Аносов

По словам заместителя главного врача клиники Игоря Люлина, появление нового штамма вируса было ожидаемым явлением - в природе он всегда мутирует. Тем не менее, на данный момент нет оснований полагать, что "британский" штамм вируса вызовет новую масштабную волну заболеваний.

Фото: iStock
Названы три симптома "британского" штамма COVID-19

- Повторных заражений COVID-19 очень мало, эти случаи единичные, - сообщил Игорь Люлин. - В нашей клинике на данный момент их нет вообще. На основании практики лечения коронавируса, накопленной за весь период пандемии, можно сказать, что оснований именно для тотального повторного заражения людей нет. Это касается и так называемого "британского" штамма коронавируса. И хотя он, по данным Всемирной организации здравоохранения, на 70 процентов более заразный, существует большая вероятность, что человек, уже переболевший COVID-19, им не заразится.

Будьте осторожны!

Тем не менее, врачи напомнили о мерах предосторожности, которые позволяют еще не болевшему человеку предотвратить попадание любого штамма вируса в организм. Они остаются прежними: использование медицинских масок и перчаток. Медики подчеркивают, что маски надо менять не позже, чем через два часа после начала использования. А при ношении перчаток не дотрагиваться руками до лица. И, конечно, вакцинация против ковида, которая уже идет в нашей стране.

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