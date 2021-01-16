Врачи оценили опасность "британского" штамма COVID-19 для россиян

Его ждали

Заместитель главврача Игорь Люлин: Оснований для тотального повторного заражения ковидом нет. Фото: Геннадий Аносов

По словам заместителя главного врача клиники Игоря Люлина, появление нового штамма вируса было ожидаемым явлением - в природе он всегда мутирует. Тем не менее, на данный момент нет оснований полагать, что "британский" штамм вируса вызовет новую масштабную волну заболеваний.

- Повторных заражений COVID-19 очень мало, эти случаи единичные, - сообщил Игорь Люлин. - В нашей клинике на данный момент их нет вообще. На основании практики лечения коронавируса, накопленной за весь период пандемии, можно сказать, что оснований именно для тотального повторного заражения людей нет. Это касается и так называемого "британского" штамма коронавируса. И хотя он, по данным Всемирной организации здравоохранения, на 70 процентов более заразный, существует большая вероятность, что человек, уже переболевший COVID-19, им не заразится.

Будьте осторожны!

Тем не менее, врачи напомнили о мерах предосторожности, которые позволяют еще не болевшему человеку предотвратить попадание любого штамма вируса в организм. Они остаются прежними: использование медицинских масок и перчаток. Медики подчеркивают, что маски надо менять не позже, чем через два часа после начала использования. А при ношении перчаток не дотрагиваться руками до лица. И, конечно, вакцинация против ковида, которая уже идет в нашей стране.

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