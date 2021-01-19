В России "британский" штамм коронавируса может стать основным к марту

"Британский" штамм коронавируса может стать основным в России уже в марте этого года. К такому выводу пришла Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, проанализировав данные по COVID-19 в мире.

Напомним, мутация привела к тому, что SARS-CoV-2 стал более заразным. Это плохо с точки зрения борьбы с ним. Процесс может принять лавинообразный характер. "Допустим раньше вы могли пятнадцать минут говорить с зараженным и не заразиться, а при "британском" штамме этот период может сократиться, скажем, до пяти минут", - объяснила Баранова. Процесс вытеснения старого вируса новым начался еще в декабре прошлого года. Британские вирусологи первые смогли обнаружить мутацию, о чем и уведомили ВОЗ. Дальше - больше. Очень быстро новый штамм смог добраться до США, Австралии, Японии. Нашли его даже в Антарктиде. В США уже много пациентов с "британским" штаммом. К марту именно он станет основным.

"Новый вирус будет побеждать старый в скорости "захвата" новых носителей. А далее как снежный ком. Одна надежда на вакцину", - цитирует биолога РИА Новости.