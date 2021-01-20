Актеры "Игры престолов" и "Острых козырьков" сыграют в фильме Netflix

В 2021 году стриминговый сервис Netflix выпустит фильм "Против льда" (Against The Ice) с участием датского актера Николая Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер из "Игры престолов") и Джо Коула (Джон Шелби из "Острых козырьков").

Продюсером картины стал прославленный исландский режиссер Бальтасар Кормакур ("Эверест", "Капкан", "Клятва"). Об этом сообщает портал Deadline. Сценарий подготовлен Николаем Костер-Вальдау совместно с Джо Дерриком на основе книги датского полярного исследователя Эйнара Миккельсена "Опасное путешествие вдвоем" (Farlig tomandsfærd).

Начало экспедиции на корабле "Алабама" было положено в 1909 году, на следующий год после гибели части группы под руководством Людвига Мюлиус-Эриксена, который занимался исследованием северо-восточной части острова. Во время первой поисковой операции не все тела членов экспедиции Мюлиус-Эриксена были найдены, и главной задачей Миккельсена было прояснение судьбы остальных полярников. В ходе тяжелого путешествия по следам товарищей, Миккельсен и его команда обнаружили, что так называемого "пролива Пири" не существует и Гренландия представляет собой один остров.

В фильме внимание будет сконцентрировано на одной из целей экспедиции - опровержении гипотезы американцев о том, что остров поделен надвое, что в течение долгого времени позволяло США претендовать на северо-восточную его часть. Миккельсен (Костер-Вальдау) на свой страх и риск отправляется на поиски истины вместе с молодым Ивером Иверсеном (Коул), оставив на корабле большую часть членов экипажа. Им удается осуществить запланированное, но по возвращении на берег оказывается, что от корабля остались одни щепки, а лагерь оказывается покинутым.