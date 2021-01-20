Новая Lada Niva не оставила равнодушными немцев

"Российская газета" переводит для читателей материал Гернота Крампера - журналиста немецкого издания Stern, который высказал своё мнение относительно тизера концепта новой Lada Niva.

"Lada Niva - легенда, но её век давно закончен. Её преемник создаётся совместно с Renault, и первый тизер - направление, в котором движется работа, - пишет Крампер. - Нынешняя Lada Niva вызывает насмешки, но этот автомобиль по-прежнему является одним из лучших внедорожников в мире! Когда есть работа в горах или лесной чаще - нет лучшего варианта, чем Niva, потому что она доступна и невероятно прочна".

Журналист сообщает своим читателям, что у Lada есть две "Нивы" - классическая, которая до недавнего времени имела шильдик "4х4", и Niva, которая была ранее Chevrolet, отмечая, что по факту автомобили имеют одинаковое шасси.

"Теперь АвтоВАЗ хочет, заручившись поддержкой Renault, повторить успех Dacia, а эта компания точно знает, как создать доступный автомобиль, не повторяя дорогостоящих конструктивных решений материнского бренда. Новая Lada Niva создаётся на платформе CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Вместо научно-фантастических форм, показанных на концепте 2018 года на Московском автосалоне, новая версия делает ставку на квадратные пропорции, в чём напоминает философию Suzuki Jimny.

Круглые фары и отдельные поворотники над ними - верность оригиналу. В остальном - привычный внедорожник, который будет представлен в бюджетном сегменте, что даёт ему неоспоримое преимущество. Niva останется "рабочей лошадкой" для "экстремальных условий - с системой полного привода, высоким клиренсом, прочной конструкцией".

Ранее "РГ" рассказывала о том, как оценили концепт новой Lada Niva американцы.