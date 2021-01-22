Главный инфекционист США сообщил о выходе страны на плато по COVID-19

Новых случаев заражения коронавирусом в США стало меньше. Об улучшении ситуации сообщил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

Он отметил, что проанализированы данные за последние 7 дней. По словам специалиста, раньше за неделю выявляли до 400 тысяч инфицированных. Сейчас же всего 200-300 тысяч. "Похоже на то, что ситуация выходит на плато",- цитирует Фаучи РИА Новости. При этом в 20 штатах уже обнаружен "британский" штамм SARS-CoV-2 .

С начала пандемии коронавирусом в США заразились 24,4 миллиона человек. От вызванных COVID-19 осложнений скончались более 406 тысяч американцев. Новый президент США Джо Байден заявил, что количество летальных исходов уже в феврале может достичь полумиллиона. Глава Белого дома подписал десять распоряжений, направленных на борьбу с пандемией. Вакцинация в США будет ускорена, а количество тестов увеличено.