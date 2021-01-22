Новости

В США выразили беспокойство из-за южноафриканского штамма коронавируса 05:00
Авиакомпания Emirates снова будет летать в Австралию 04:50
СМИ: Правительство Японии хочет отменить Олимпиаду из-за COVID-19 04:38
Власти Малайзии вернули строгие ограничения на фоне роста случаев COVID-19 04:32
Маск пообещал $100 млн за наилучшую технологию улавливания СО2 03:58
ЕС ввел понятие "темно-красных" зон пандемии в Европе 03:52
Главный инфекционист США сообщил о выходе страны на плато по COVID-19 03:40
Республиканцы предложили начать процесс импичмента Трампу в сенате в феврале 03:06
Байден обошел Трампа по количеству телезрителей во время инаугурации 02:50
Конгресс США разрешил Ллойду Остину занять пост главы Пентагона 02:40
В Мексике выросла смертность от коронавируса 02:35
Постер: названа дата премьеры трейлера фильма "Годзилла против Конга" 02:35
Ученые обнаружили на Тайване подводное логово древнего гигантского червя 02:20
Португалия приостановят авиасообщение с Британией из-за коронавируса 02:09
Байден убрал из Овального кабинета бюст Черчилля 01:58
"Барселона" обыграла "Корнелью" в дополнительное время 01:43
Вратарь "Вашингтона" Самсонов сдал положительный тест на коронавирус 01:29
Трамп нанял адвоката из Южной Каролины для защиты от импичмента 01:20
Псаки: Продление СНВ-3 важно для нормализации отношений с Россией 01:17
В Минприроды назвали самых опасных для человека диких животных 01:00
Страны ЕС договорились о взаимном признании результатов тестов на коронавирус 00:50
Началась работа над вторым приквелом "Игры престолов" 00:44
ВОЗ: В мире за сутки выявлено более 600 тысяч случаев COVID-19 00:30
Украинец возмутился более высокими пенсиями в Крыму 21.01.2021
Въезжающие в США будут сдавать тест на COVID и окажутся на карантине 21.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
22.01.2021 03:40
Рубрика: В мире

Главный инфекционист США сообщил о выходе страны на плато по COVID-19

Фото: Дмитрий Паршин/РИА Новости Фото: Дмитрий Паршин/РИА Новости
Фото: Дмитрий Паршин/РИА Новости

Новых случаев заражения коронавирусом в США стало меньше. Об улучшении ситуации сообщил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

Въезжающие в США будут сдавать тест на COVID и окажутся на карантине

Он отметил, что проанализированы данные за последние 7 дней. По словам специалиста, раньше за неделю выявляли до 400 тысяч инфицированных. Сейчас же всего 200-300 тысяч. "Похоже на то, что ситуация выходит на плато",- цитирует Фаучи РИА Новости. При этом в 20 штатах уже обнаружен "британский" штамм SARS-CoV-2 .

С начала пандемии коронавирусом в США заразились 24,4 миллиона человек. От вызванных COVID-19 осложнений скончались более 406 тысяч американцев. Новый президент США Джо Байден заявил, что количество летальных исходов уже в феврале может достичь полумиллиона. Глава Белого дома подписал десять распоряжений, направленных на борьбу с пандемией. Вакцинация в США будет ускорена, а количество тестов увеличено.

В Калифорнии распространился возникший в штате новый штамм коронавируса
В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Меркель предложила Путину помощь в регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС
СМИ: Администрация Байдена хочет продлить СНВ-3 на пять лет
Президент Аргентины привился первым компонентом вакцины "Спутник V"
Мосжилинспекция назвала основания для проверок квартир
Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Боррель: ЕС не будет мешать проекту "Северный поток-2"