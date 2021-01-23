Американские СМИ сообщили о заражении COVID-19 в Вашингтоне бойцов Нацгвардии

О заражении коронавирусом почти 200 бойцов Национальной гвардии США, которые были привлечены к обеспечению безопасности в Вашингтоне в связи с инаугурацией Джо Байдена, пишет The Wall Street Journal.

"Одной из причин распространения инфекции называются условия, в которых проживали бойцы в американской столице. Они не имели возможности придерживаться положенного социального дистанцирования", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Напомним, почти 26 тысяч гвардейцев перебросили из разных частей страны в Вашингтон и его пригороды в связи с инаугурацией, которая состоялась 20 января. Беспрецедентные меры безопасности приняли после событий шестого января, когда сторонники Дональда Трампа, являвшегося в то время действующим президентом США, попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших третьего ноября прошлого года президентских выборов. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский.

Уточняется, что около семи тысяч бойцов Национальной гвардии США останутся в Вашингтоне до конца января. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, положительный текст на коронавирус в стране получили уже 24 миллиона 775 тысяч 585 человек. Страна лидирует в мире по числу заражений и количеству летальных исходов от последствий болезни.