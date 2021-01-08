Трамп: Проникшие в Капитолий осквернили основы демократии

Действующий президент США Дональд Трамп осудил беспорядки в центре Вашингтона и пообещал привлечь к ответственности всех, кто причастен к нападению на Капитолий. Видеообращение с осуждением произошедшего седьмого января было опубликовано в Twitter. Соцсеть, кстати, разблокировала учетную запись Трампа.

Глава Белого дома назвал события в столице США "ужасным нападением на Капитолий". "Как и все американцы, я возмущен насилием, беззаконием и хаосом. Демонстранты, проникшие в Капитолий, осквернили основы американской демократии. Те, кто нарушил закон, вы заплатите", - подчеркнул Трамп.

Напомним, шестого января сторонники Трампа ворвались в здание американского конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Как сообщили в полиции, во время беспорядков погибли четыре человека. В Капитолии была застрелена ярая сторонница Трампа - Эшли Бэббитт, ветеран ВВС США. Через сутки скончался сотрудник полиции Капитолия, информирует ТАСС.