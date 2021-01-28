Netflix запустит аниме-сериалы про Конга и Лару Крофт

Компания Netflix совместно со студией Legendary запланировала создание двух интригующих аниме-сериалов - по фильму "Конг: Остров Черепа" и франшизе про Лару Крофт.

Как сообщает Deadline, сюжет первой ленты, которая расширит Вселенную монстров Legendary, напоминает фильм 2017 года: группа людей пытается спастись от монстра, угодив на его остров. В центре внимания - несколько выживших после кораблекрушения. Сценаристом назначен Брайан Даффилд ("Джейн берет ружьё", дилогия "Няня", второй "Дивергент").

Второй проект будет продолжением игры Shadow of the Tomb Raider и расскажет о новых приключениях Лары Крофт. Сценаристка - Таша Хо (грядущие спин-офф "Ведьмака" и "Рыжая Соня").

Ранее сообщалось, что на HBO Max планируют сделать мультсериал по миру "Игры престолов".