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Netflix запустит аниме-сериалы про Конга и Лару Крофт

Новости
    28.01.2021, 11:31
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Компания Netflix совместно со студией Legendary запланировала создание двух интригующих аниме-сериалов - по фильму "Конг: Остров Черепа" и франшизе про Лару Крофт.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает Deadline, сюжет первой ленты, которая расширит Вселенную монстров Legendary, напоминает фильм 2017 года: группа людей пытается спастись от монстра, угодив на его остров. В центре внимания - несколько выживших после кораблекрушения. Сценаристом назначен Брайан Даффилд ("Джейн берет ружьё", дилогия "Няня", второй "Дивергент").

Второй проект будет продолжением игры Shadow of the Tomb Raider и расскажет о новых приключениях Лары Крофт. Сценаристка - Таша Хо (грядущие спин-офф "Ведьмака" и "Рыжая Соня").

Ранее сообщалось, что на HBO Max планируют сделать мультсериал по миру "Игры престолов".

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