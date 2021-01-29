На Дону нашли родных погибшего на Эльбрусе красноармейца

Поисковикам донского объединения "Миус-Фронт" удалось найти в Ростовской области родственников красноармейца Макара Петрова. Уроженец Сальска служил в 242-й гвардейской стрелковой дивизии и погиб 29 сентября 1942 года в боях у станции "Старый Кругозор" на Эльбрусе.

Его останки были найдены в прошлом году во время экспедиции "Заоблачный фронт". Опознать красноармейца помог смертный медальон. Из него стало известно, что Макар Михайлович родился в 1907 году, и к началу войны у него была большая семья - два сына и дочь.

Родные были приглашены на перезахоронение, которое состоится в мемориальном комплексе "Героям обороны Приэльбрусья" в поселке Терскол Кабардино-Балкарии. Приехать пообещал внук красноармейца.

На захоронение также приедет делегация "Миус-Фронта", которая привезет землю из сальской степи.