Эпидемиолог оценил вероятность заражения новыми штаммами коронавируса SARS-CoV-2. Речь идет о тех, кто уже переболел. Таким людям не страшны ни южноафриканский, ни британский, ни бразильский штаммы.

Как отметил член-корреспондент РАН Александр Горелов, "большинство мутаций нейтральные". А вот если появится новый серотип вируса, придется вносить изменения в уже выпускаемые вакцины. Тогда и прививку придется делать заново. Это как с гриппом, подчеркнул специалист. Он напомнил, что, по предварительным данным, после перенесенного заболевания или вакцинации иммунный ответ у человека сохраняется примерно полгода.

"Если изменится штаммовый состав, об этом оперативно населению сообщат ", - сказал Горелов в интервью газете "Известия".