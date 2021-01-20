Иммунитет после прививки "Спутником V" сохраняется 9 месяцев

После вакцинации "Спутником V" у сотрудников Центра имени Гамалеи сформировался стойкий иммунитет к коронавирусу, который сохраняется уже девять месяцев. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции замдиректора центра, руководитель группы по созданию вакцины Денис Логунов.

Сотрудники Центра им. Гамалеи получили прививку в порядке эксперимента (еще до объявления официальных клинических исследований) в марте прошлого года. Прививку сделал и глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. Иммунный ответ после прививки сохраняется уже 9 месяце, рассказал Логунов. А Гинцбург ранее уточнил, что титр антител у него остается на том же уровне, что был через три недели после вакцинации.

Логунов отметил, что в целом уровень антител IgG у получивших вакцину выше по сравнению с теми, кто переболел. "Вакцинация обеспечивает гораздо более высокий уровень антител к S-белку, нежели инфекция", - заключил ученый.

"Но официальные данные при наблюдении длительности иммунитета в клиническом исследовании еще не поступили", - отметил он.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России благодаря широкой вакцинации может появиться уже к лету. Чтобы достигнуть этого, прививку должны получить примерно 60 процентов населения, это около 68,6 миллиона человек.