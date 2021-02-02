Псаки: В Белом доме не скучают по твитам Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ушла от прямого ответа на вопрос, поддерживает ли новый президент США Джо Байден решение Twitter навсегда заморозить аккаунт экс-главы государства Дональда Трампа. "Не могу сказать, что нам его не хватает в Twitter, - цитирует Псаки ТАСС.

При этом представительница американской администрации подчеркнула, что Байден считает неприемлемым разжигание ненависти в соцсетях. Напомним, руководство Twitter заблокировало аккаунт Трамп после событий шестого января.

Тогда сторонники главы Белого дома ворвались в здание Капитолия и прервали утверждение итогов президентских выборов.