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76-летняя актриса обвинила Адама Драйвера в нападении и хамстве

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    03.02.2021, 12:04
Текст:   Козьма Лоханкин

Очередной звёздный скандал: 76-летняя португальская актриса Лидия Франко обвинила Адама Драйвера в нападении и вообще хамском поведении.

Фото: kinopoisk.ru
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По словам Франко, также известной по роли в "Призрачной шестёрке" Netflix (2019), во время съёмок фильма Терри Гиллиама "Человек, который убил Дон Кихота", где она играла "паникующую женщину номер один", Драйвер, игравший одну из главных ролей, был высокомерен, выгонял всех с площадки во время репетиций, требовал от статистов не смотреть ему в глаза под угрозой увольнения - и даже прописал это в контракте.

Но хуже всего, что звёздный голливудский актёр, как утверждает Франко, напал на неё. "Драйвер вёл себя отвратительно. Он напал на меня. Да, и это не имело никакого отношения к сцене, которую мы снимали", - приводит слова актрисы La Tercera.

Она добавила, что продюсеры осудили поведение Адама, но ничего не могли сделать из-за контракта. Вместо этого они предложили самой потерпевшей покинуть проект. Что она сделать отказалась.

Драйвер на обвинения пока не ответил.

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