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08.02.2021 06:05
Рубрика: В мире

Доклад о крушении Boeing 737 в Индонезии опубликуют 10 февраля

Фото: Agus Suparto, Indonesian President Palace via AP Фото: Agus Suparto, Indonesian President Palace via AP
Фото: Agus Suparto, Indonesian President Palace via AP

Власти Индонезии на этой неделе сообщат, что удалось узнать о крушении Boeing 737. Предварительный отчет опубликуют 10 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters. В докладе будет содержаться информация о ходе расследования.

Фото: REUTERS/Beawiharta
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Напомним, принадлежащий местной авиакомпании Sriwijaya Air лайнер девятого января вылетел из Джакарты в город Пантианак, но в пункт назначения не прибыл. Самолет упал в Яванское море через четыре минуты после взлета. На борту было 62 человека, все они погибли.

Среди причин, из-за чего лайнер мог рухнуть в воду, называют плохие погодные условия, техническую неисправность и ошибку экипажа. Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что пилоты столкнулись с отказом техники и нарушили инструкцию, пытаясь решить проблему. К такому выводу члены комиссии пришли, получив данные с бортового самописца, фиксирующего параметры полета.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Крушение Boeing около Джакарты Авиакатастрофы

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