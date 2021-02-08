Доклад о крушении Boeing 737 в Индонезии опубликуют 10 февраля

Власти Индонезии на этой неделе сообщат, что удалось узнать о крушении Boeing 737. Предварительный отчет опубликуют 10 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters. В докладе будет содержаться информация о ходе расследования.

Напомним, принадлежащий местной авиакомпании Sriwijaya Air лайнер девятого января вылетел из Джакарты в город Пантианак, но в пункт назначения не прибыл. Самолет упал в Яванское море через четыре минуты после взлета. На борту было 62 человека, все они погибли.

Среди причин, из-за чего лайнер мог рухнуть в воду, называют плохие погодные условия, техническую неисправность и ошибку экипажа. Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что пилоты столкнулись с отказом техники и нарушили инструкцию, пытаясь решить проблему. К такому выводу члены комиссии пришли, получив данные с бортового самописца, фиксирующего параметры полета.