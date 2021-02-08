Новости

Иосиф Пригожин рассказал, что чуть не умер от коронавируса 15:27
Доминик Перселл уходит из "Легенд завтрашнего дня" 12:49
Актриса Дженнифер Лоуренс пострадала при взрыве на съемках 12:39
Режиссер сериала "Ивановы-Ивановы" объяснил исчезновение Бурунова 12:15
Официально: сиквел "Последнего богатыря" собрал более 2 млрд рублей 12:01

"Душа" продолжает возглавлять российский прокат

Новости
    08.02.2021, 14:34
Текст:   Козьма Лоханкин

Пиксаровская "Душа" продолжает возглавлять российский прокат - третью неделю кряду.

Фото: kinopoisk.ru
Названы претенденты на премию Американской гильдии киноактеров

По данным портала kinobusiness.com, в минувший уикэнд мультик собрал 206,5 миллиона рублей, его общие сборы в России - 879,3 млн.

На втором месте с солидным отрывом идёт фильм Джона Ли Хэнкока "Дьявол в деталях" - 56,5 млн на прошлых выходных, 167,5 - за две недели.

Тройку замыкает "Охотник на монстров" Пола Андерсона с Миллой Йовович в главной роли. Заработок фантастической ленты в прошлый уикэнд составил 36,8 млн рублей, за две недели проката - 137,3 млн.

Идущий четвёртым сиквел "Последнего богатыря" на шестой неделе проката получил ещё 27,4 млн рублей, а общий заработок перевалил за два миллиарда: 2069,2 млн, если точнее.

И только на пятом месте - премьера, "Заступник". Очередной боевик с Лиамом Нисоном заработал 26,4 млн рублей в первые дни проката.

Новости

В Сети появился новый трейлер фильма "Годзилла против Конга" 11:33
Опубликован трейлер "Клариссы" - сериала-продолжения "Молчания ягнят" 11:26
Появился первый тизер нового триллера М. Найта Шьямалана "Старое" 11:20
Вышел трейлер нового диснеевского фэнтези "Райя и последний дракон" 11:14
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер "Сокола и Зимнего солдата" Marvel 11:08
Вышел трейлер нового боевика Ильи Найшуллера "Никто" 10:59
Вышел трейлер "Форсажа 9" 10:50
⧣ Россия
Фото: www.kinopoisk.ru
Какие фильмы и сериалы россияне смотрели в январе 06.02.2021
Мать найденного мертвым актера Шаляпина заявила, что его могли убить 05.02.2021
"Пропавший" Михаил Ефремов нашелся: его этапируют в Москву 05.02.2021
⧣ фэнтези
Фото: kinopoisk.ru
Съемки "Фантастических тварей 3" остановлены из-за вспышки COVID 03.02.2021
Мартин рассказал, когда намерен закончить продолжение "Игры престолов" 03.02.2021
Вышел русский трейлер сериала о викторианских супергероях "Невероятные" 03.02.2021