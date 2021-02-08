Пиксаровская "Душа" продолжает возглавлять российский прокат - третью неделю кряду.

По данным портала kinobusiness.com, в минувший уикэнд мультик собрал 206,5 миллиона рублей, его общие сборы в России - 879,3 млн.

На втором месте с солидным отрывом идёт фильм Джона Ли Хэнкока "Дьявол в деталях" - 56,5 млн на прошлых выходных, 167,5 - за две недели.

Тройку замыкает "Охотник на монстров" Пола Андерсона с Миллой Йовович в главной роли. Заработок фантастической ленты в прошлый уикэнд составил 36,8 млн рублей, за две недели проката - 137,3 млн.

Идущий четвёртым сиквел "Последнего богатыря" на шестой неделе проката получил ещё 27,4 млн рублей, а общий заработок перевалил за два миллиарда: 2069,2 млн, если точнее.

И только на пятом месте - премьера, "Заступник". Очередной боевик с Лиамом Нисоном заработал 26,4 млн рублей в первые дни проката.