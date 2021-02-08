Киану Ривзу предложили роль одного из заклятых врагов Человека-паука

В то время, пока Marvel тихонько соединяет свою киновселенную с наследием "Людей Икс", студия Sony развивает начавшуюся с успешного "Венома" франшизу о противниках Человека-паука.

Портал The Illuminerdi пишет, что кинокомпания планирует выпустить сольную картину "Крэйвен" и даже пригласила на главную роль известного любимца интернета Киану Ривза.

Сергей Николаевич Кравинов или Крэйвен-охотник - один из классических антигероев и заклятый враг Питера Паркера.

Sony Pictures is reportedly developing a Kraven the Hunter spinoff movie. pic.twitter.com/HsF1CJHrZv — DailyMarvelFanatic (@DailyMarvelFan) August 20, 2020

По информации ресурса, лента задумывается как некий гибрид фильмов "Логан" и "Гнев".

Согласно инсайдерским данным, стороны пока еще не пришли к соглашению и сейчас пребывают на стадии переговоров.

Примерно год назад актеру уже прочили роль в кинокомиксах, тогда по инсайдерским данным его рассматривали в качестве нового Призрачного гонщика, но в дальнейшем эти утечки не нашли подтверждений.

В планах Sony на 2021 и 2022 годы, даже с учетом переносов, выпуск сиквела "Венома" с Томом Харди и "Морбиус" с Джаредом Лето. Состоится ли когда-нибудь кроссовер этих персонажей с героями киновселенной Marvel, неизвестно, но очень много косвенных деталей упрямо на это намекают.